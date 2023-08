Les Madelinots célèbrent la fête nationale des Acadiens

Les Madelinots célébrent la Fête nationale des Acadiens en ce 15 août avec un tintamarre et des feux d'artifice.

Plusieurs insulaires ont décoré leur voiture ou leur maison en vue du rassemblement, dont Jean-Luc Cormier et Guylaine Bourgeois.

C’est la fierté acadienne, on a suivi l’histoire, la déportation des Acadiens et tous les 15 août, on veut souligner cela à notre façon, dit Guylaine Bourgeois.

Jean-Luc Cormier avec des carrés de riz soufflé aux couleurs de l'Acadie. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

C’est important, ce sont nos racines, c’est pour nos racines acadiennes , ajoute Jean-Luc Cormier.

La fête est particulièrement célébrée sur l’île du Havre Aubert avec un défilé de voitures et des feux d’artifice.

La résidente de l’île Marie-France Cormier se fait un devoir de poursuivre la tradition chaque année.

Chez moi c’est familial, on décore toute la journée et quand le go est donné à 6h, on fait du bruit et on est fier , lance-t-elle.

Marie-France Cormier, fière Acadienne du Havre-Aubert qui, chaque année, passe la journée du 15 août avec sa famille à décorer sa voiture pour le tintamarre. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On est des Madelinots acadiens d’abord. On aime afficher nos couleurs, nos racines et notre accent.

En vacances sur l'archipel avec sa famille, la Néo-Brunswickoise Nadine Laplante a même apporté des drapeaux dans ses valises pour être certaine de marquer le coup.

Une famille acadienne de Sainte-Rose, dans la municipalité régionale de Tracadie, au Nouveau-Brunswick, en voyage aux îles qui a apporté costume et drapeaux pour participer au tintamarre. (De gauche à droite Andréa Laplante, Nadine Laplante et Fernand Laplante) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il faut que le monde nous entende, on est encore vivants les Acadiens, on est francophone et il faut faire du bruit pour que les gens sachent qu’on existe encore , dit Nadine Laplante.

L’organisatrice du tintamarre insulaire et présidente de la Corporation des Acadiens, Érica Gaudet, dit qu’une centaine de voitures font généralement le tour de l’Île du Havre Aubert pour souligner le tintamarre.

Érica Gaudet, présidente de la Corporation des Acadiens de l'île du Havre Aubert Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On dit que pour savoir où on va, il faut savoir d’où on vient et je pense que c’est important de se rappeler et le fait de se rassembler, c’est quelque chose qui est très important dans les valeurs acadiennes

On se rassemble, on fait du bruit et on montre à tout le monde qu’on est heureux d’être Acadiens , dit-elle.

Un spectacle aura lieu ce soir au centre multifonctionnel du Havre Aubert, suivi de feux d’artifice à 22 heures.

Avec les informations d'Isabelle Larose