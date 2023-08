Centre aquatique : Rouyn-Noranda revoit sa stratégie

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. La Ville de Rouyn-Noranda a décidé de redéfinir son approche dans le dossier du projet de centre aquatique, qui accumule les retards depuis l’annonce de l’obtention de son financement en mai 2021.

La municipalité a annulé ses deux premiers appels d’offres, faute de soumissions dans un premier temps et pour cause de non-respect du budget dans un second temps.

La mairesse suppléante Samuelle Ramsay-Houle explique que la Ville de Rouyn-Noranda déposera cette fois-ci deux appels d'offres, l'un pour le volet architectural et l'autre pour le volet ingénierie. L'administration municipale avait jusqu’ici émis des appels d’offres intégrés, qui englobaient à la fois la conception et la construction du centre aquatique.

C’est très courant dans le sud du Québec pour les piscines et les bassins aquatiques. Il y a des firmes qui sont habituées à prendre [le projet en charge] de A à Z , signale Mme Ramsay-Houle.

La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuelle Ramsay-Houle, espère que le troisième appel d'offres sera le bon pour enfin réaliser le projet du centre aquatique.

Samuelle Ramsay-Houle estime que d’émettre deux appels d’offres pourrait aider à attirer des soumissionnaires locaux et à réaliser le projet.

Le budget du projet de centre aquatique atteint maintenant 29 millions de dollars, tandis que l’enveloppe était au départ de 20 millions.

Une seule entreprise avait déposé une soumission lors du dernier appel d’offres, laquelle se chiffrait à 60 millions de dollars. La mairesse Diane Dallaire espère finaliser le projet d’ici la fin de l’année 2026.

On pense vraiment que c’est réaliste, affirme Mme Ramsay-Houle. On a vu d’autres projets se réaliser partout au Québec dans ces eaux-là. On pense encore que c’est possible.

Les nouveaux appels d’offres devraient être lancés dans les prochaines semaines.