11 M$ pour bonifier le parc aquatique de Bromont

Le parc aquatique de Bromont bénéficie d’un investissement de près de 11 millions de dollars pour bonifier les installations et en ajouter de nouvelles.

De nouvelles glissades d’eau et un bassin comprenant deux plateformes pour sauter seront construits. Les travaux devraient débuter cet automne, sans toutefois empiéter sur les opérations de la station de ski. Les plus récentes activités devraient être en opération à l’été 2025.

Un bâtiment de services sanitaires et un réaménagement paysager sont aussi au programme.

Une saison plus difficile

Sans grande surprise, on constate une baisse de l'achalandage par rapport à l’année 2022. Il faut toutefois dire que 2022 était une année record. Ça aurait été difficile de poursuivre la lancée. En 2023, on s’approche des moyennes pré pandémiques , explique la directrice représentation et communications chez Tourisme Cantons-de-l’Est, Lysandre Michaud-Verreault. Le nombre de visiteurs de la saison n’est pas encore connu.

En raison de la météo et de l'inflation, le parc aquatique de Bromont a connu une baisse de l'achalandage.

Les records de pluie enregistrés cet été expliquent la situation.

Lysandre Michaud-Verreault souligne que les hébergements du site s’en tirent plutôt bien, malgré cette baisse de l’achalandage. On a des records de taux d’occupation par rapport aux cinq dernières années pour les mois de mai et de juin. On note une occupation de 10 % par rapport aux moyennes des autres saisons et c’est encourageant , se réjouit-elle.

Un bilan de mi-saison, pour lequel les 50 plus grands attraits touristiques de la région ont été questionnés, a permis de déterminer que ce sont les attraits et les événements qui connaissent des difficultés. Parmi ces attraits, la montagne de Bromont, le zoo de Granby et plusieurs vignobles ont été sollicités. 95 % de notre clientèle dans les Cantons-de-l’Est est québécoise. Plusieurs ont recommencé à voyager cette année, ce qui peut expliquer la baisse de fréquentation , souligne Lysandre Michaud-Verreault.

L’inflation pourrait aussi être en cause. Le budget pour les voyages tend à diminuer. Les gens doivent faire des choix et ça peut se manifester par une moins grande fréquentation des activités touristiques.

Lysandre Michaud-Verreault espère que l’offre culturelle qui se pratique à l'intérieur viendra balancer la situation.

La présidente et codirectrice générale de PAL+, Élise L’Espérance, constate elle aussi une diminution de l’achalandage dans les différentes activités touristiques. L’organisme, qui regroupe notamment le OMG Resto à Sherbrooke, le bateau de croisière le Grand Cru et l’Espace 4 saisons, a connu un mois de juin très fort, mais un mois de juillet moins occupé que l’an dernier.

Le début de la saison estivale a été très bon de façon générale, même mieux que la saison 2022, qui était historique. En juillet, on a remarqué moins d’achalandage sur le bateau et dans les hôtels. On note aussi une tendance vers la réservation de dernière minute. Somme toute, ce n’est pas une énorme baisse comparée à 2022.Certaines de nos expériences se font beau temps et mauvais temps, nous sommes donc moins affectés par la météo que les attraits uniquement extérieurs , explique Élise L’Espérance.

On aurait souhaité battre les records de 2022. On était prêts pour ça cet été et nous n'avons pas réussi.

PAL+ travaille sur l’hivernisation du bateau le Grand Cru. À partir de novembre ou décembre prochain, ce sera possible de faire des évènements corporatifs ou des mariages sur le bateau, ajoute la présidente et codirectrice générale de PAL+.

Avec les informations de Guylaine Charette