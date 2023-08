La construction du premier centre de rétablissement à Iqaluit débutera cet automne

Les travaux du tout premier centre de traitement des traumatismes et des dépendances au Nunavut commenceront cet automne à Iqaluit.

Lundi, la ministre fédérale des Services aux Autochtones Patty Hajdu était de passage dans la capitale territoriale, sa première visite au Nunavut, pour souligner le début à venir des travaux. Elle a notamment rencontré le ministre territorial de la Santé, John Main, et la députée fédérale du Nunavut, Lori Idlout.

« [Le centre] Aqqusariaq sera le berceau d’une approche compréhensive, culturellement sensible et holistique qui permettra de briser le cycle de dépendance et de promouvoir le rétablissement », a assuré le ministre John Main.

Ce sera un endroit conçu par et pour les Inuit , a complété la ministre Patty Hajdu. Il arrive bien trop souvent que nous imposions des traitements conçus par des gens qui sont déconnectés des expériences vécues par les personnes visées.

Bien qu'il sera situé à Iqaluit, le centre offrira des programmes de guérison à travers le territoire, selon la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu.

Une guérison ancrée dans la culture inuit

Le centre de rétablissement sera situé devant l’aréna des Jeux d’hiver de l’Arctique. Il offrira à des clients à travers le Nunavut des traitements fondés sur les valeurs et la culture des Inuit, dont des programmes de guérison sur le territoire, à Iqaluit et dans d’autres collectivités. Il comportera 24 lits ainsi qu’une garderie.

L’établissement portera le nom d' Aqqusariaq , un terme en inuktitut qui fait référence à un sentier que l'on emprunte pour atteindre sa destination et symbolise un parcours de rétablissement.

Annoncé initialement en 2019, le projet dispose d’une enveloppe totale de 83,7 millions de dollars, dont 42 millions de dollars proviennent d’Ottawa et 41,6 millions de dollars sont octroyés par le gouvernement du Nunavut. Le ministère des Services aux Autochtones allouera par ailleurs un financement annuel de 9,7 millions de dollars pour les frais de fonctionnement.

L’appel d’offres avait prévu que le projet coûterait 65 millions de dollars, mais le ministre territorial de la Santé affirme que l’inflation a engendré un dépassement des coûts. Nous assumons une plus grande part du coût du projet que nous l'avions initialement prévu , a déclaré John Main.

De gauche à droite : la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, le ministre de la Santé du Nunavut, John Main et le ministre territorial des Services communautaires et gouvernementaux, David Joanasie.

Au mois de juin, le gouvernement territorial a octroyé le contrat de construction à Arctic Fresh Project, basée à Igloolik. Son entreprise mère, Arctic Fresh, est un détaillant alimentaire qui est aussi derrière la liaison aérienne entre Igloolik et Sanikiluaq et la rénovation de l’école Sakku, à Coral Harbour.

Les travaux du centre Aqqusariaq devraient être presque achevés d’ici 2025, selon le gouvernement du Nunavut.

Un établissement longtemps attendu

La mise en place d’un centre de traitement des traumatismes et des dépendances se faisait attendre depuis plusieurs années au territoire, selon le vice-président de l’organisme territorial inuit Nunavut Tunngavik, Paul Irngaut. Sans centre de traitement des dépendances, de nombreux Inuit ont dû soutenir eux-mêmes des membres de leur famille, des voisins et des collègues de travail.

Le projet de construction fait suite à l’un des 94 appels à l’action du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation.

Le rapport final de la Commission de vérité du Qikiqtani, chargée d’enquêter sur l’abattage et le déplacement de chiens de traîneau inuit après la Seconde Guerre mondiale, recommandait aussi aux gouvernements territorial et fédéral de s’assurer que les programmes et les travailleurs inuit du domaine de la santé mentale et des dépendances soient accessibles dans l’ensemble du territoire.

Avec les informations d’Emma Tranter