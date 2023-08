Qui adopte les autoroutes du Manitoba?

À travers le Manitoba, des panneaux annoncent qu'un tronçon d’autoroute a été adopté ou bien qu'il demeure orphelin. Le programme provincial Adopt-a-Highway permet à des groupes d'individus de s’engager envers le nettoyage du réseau autoroutier.

Ce programme manitobain n'est pas le seul de son genre, car il y a en existe des similaires dans d'autres provinces canadiennes ainsi qu'aux États-Unis.

Le Texas a été le premier en Amérique du Nord a mettre en place un tel programme et a planté son premier panneau Adopt-a-Highway (en français : Adoptez une autoroute) en 1985, d’après le site Internet du département texan du transport.

Dans les années qui ont suivi, le programme a fait des émules un peu partout en Amérique du Nord.

Le premier panneau a été planté au Manitoba il y a un peu plus de 30 ans, soit en 1992.

C’est une façon de garder nos autoroutes propres , estime Derek Trainer, directeur du centre des opérations du programme. De plus, c’est l’occasion pour la communauté de s'impliquer dans des activités bénévoles .

Les tronçons d’autoroute disponibles pour adoption s’étendent généralement sur un maximum de huit kilomètres et sont pris en charge par un groupe pour une durée de deux ans. Pendant cette période, le groupe responsable doit y assurer le ramassage des déchets.

Le gouvernement provincial marque [la section d'autoroute] avec des panneaux aux deux extrémités qui offrent une reconnaissance au groupe et deux fois par an, celui-ci ira nettoyer le site et coordonner cela avec notre personnel d'entretien , explique M. Trainer.

Le programme reçoit des requêtes de groupes de toutes sortes. Des familles qui veulent créer un mémorial, des entreprises, des universités, des fraternités, des communautés… , illustre-t-il.

Au cours des deux dernières années, ce projet a vu une hausse de popularité, remarque Derek Trainer.

Selon lui, c'est parce que c'est une activité de plein air, pendant la pandémie [...] c'était une bonne activité de construction communautaire .

À l’heure actuelle, 125 sites sont adoptés à travers la province. Les groupes actifs varient de 6 à 40 personnes.

Ouvrir en mode plein écran Le club 4-H des explorateurs de Brandon au travail lors de leur dernière opération de nettoyage, en mai dernier. Photo : Manitoba 4-H Council

Des groupes engagés partout à travers le Manitoba

Depuis plus de 30 ans, les branches locales du groupe 4-H Manitoba rallient des jeunes de 6 à 25 ans, afin d’aller nettoyer des sections de route, explique Shannon Carvey, la directrice générale de l'organisme.

Chaque année, pendant le dernier samedi de mai, les membres parcourent une section d’autoroute à proximité de leurs communautés.

L’organisme 4-H Manitoba travaille ainsi de près avec le ministère du Transport et de l’Infrastructure, qui assigne les tronçons à nettoyer.

Cette année, 13 groupes venant de partout à travers le Manitoba y ont participé, soit entre 100 et 120 personnes. Nous avons eu un club de The Pas et certains autres de la région Westman [dans le sud-ouest du Manitoba NDLR] , raconte Mme Carvey.

C'est une excellente occasion d'engagement et de service communautaire pour garder notre environnement propre.

De surcroît, c’est une activité qui crée chez les jeunes un sentiment positif à l'idée de nettoyer une zone spécifique de notre communauté , croit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Des membres du club 4-H « Helping Hands » de The Pas posent fièrement avec quelques sacs à ordures remplis lors d'un nettoyage, le 27 mai dernier. Photo : Manitoba 4-H Council

Derek Trainer encourage les groupes intéressés à s'inscrire. L’adoption est gratuite, précise-t-il. Le seul coût pourrait être en termes d'essence, pour le trajet vers et depuis le site .

La province fournit aux participants conseils, matériel de sécurité, vestes de visibilité et sacs à ordures.

Le fait que l'autoroute soit belle et propre, c'est génial, mais la sécurité des membres du groupe est primordiale.