Une nouvelle technologie à l’essai à Rio Tinto Fer et Titane

Québec accorde plus de 90 000 dollars à Rio Tinto Fer et Titane pour qu’elle mette à l’essai une technologie à son usine de Havre-Saint-Pierre.

Ce projet devrait permettre à l’entreprise de connaître la teneur en minéraux des matières premières à mesure qu’elles lui arrivent de la mine du lac Tio, à 43 kilomètres au nord de Havre-Saint-Pierre.

Par voie de communiqué, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts explique que la nouvelle technologie devrait faire en sorte que seul le matériel riche en métaux sera envoyé au complexe métallurgique de Sorel-Tracy.

Rio Tinto Fer et Titane espère ainsi augmenter sa productivité et limiter la quantité de résidus miniers transportés pour produire de la fonte, de l'acier et de la scorie de titane.

Le coût de ce projet est estimé à presque 350 000 dollars. L’aide de Québec, qui provient du Programme d’appui à la recherche et à l’innovation du domaine minier, n’en couvre donc que partiellement les frais.

Au moment de publier ces lignes, l'entreprise n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue.