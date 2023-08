Anabelle Guay garde le cap

À peine une semaine après avoir été sauvée par la Garde côtière canadienne en raison d’un bris mécanique, Anabelle Guay confirme qu’elle a bien l’intention de reprendre la mer pour conclure sa Grande Traversée.

Elle doit attendre la réparation de son bateau et une bonne fenêtre météo pour continuer son périple, qui a été interrompu brusquement la semaine dernière.

J’ai été prise dans une tempête. Au départ, on l’avait vue venir, mais elle a pris de l’ampleur. L’ancre flottante de mon bateau, dans cette tempête-là, a eu un bris. Je me dirigeais droit dans les côtes, avec une dérive super importante , raconte-t-elle.

Il y a eu un trou dans ma cabine avant, ce qui a fait en sorte que lors de mes chavirages, l’eau entrait dans la cabine. Il y a eu des avaries sur le bateau, qui ont fait en sorte que ce n’était plus sécuritaire pour moi de rester en mer, ajoute-t-elle. Pour ma sécurité, ce n’était pas possible de continuer.

En raison de la saison des ouragans qui approche à grands pas, il n’était pas possible pour elle de recommencer sa traversée en mer à zéro. À la fin du mois d’août, elle va donc retourner sur l'eau au large des Îles-de-la-Madeleine et parcourir les milles nautiques qu’il lui restait à faire.

J’ai pris la décision de terminer ce que j’avais commencé. De le terminer autrement, mais de faire quand même un 1250 km de Sherbrooke aux Îles-de-la-Madeleine, indique l’aventurière. La trajectoire ne sera pas celle qui était prévue, mais je vais avoir franchi le nombre de kilomètres qu’on estimait au départ.

Rappelons que la Grande Traversée d’Anabelle Guay incluait 750 km de vélo, 250 km de marche et 250 km à la rame entre Sherbrooke et les Îles-de-la-Madeleine. Le défi avait pour but de promouvoir la diversité corporelle dans le sport et le plein air.

C’est avec un mélange d’excitation et de peur que la sportive compte reprendre son défi. Ce que j’ai vécu, c’est hors du commun, j’ai eu très peur, mais je pense que c’est important de retourner sur l’eau avec mon bateau et de voir les îles , soutient-elle.

Après deux ans de préparation pour un défi comme ça, ça se pouvait, des imprévus, c’est arrivé, mais je voulais quand même boucler la boucle d’une belle façon.

La Grande Traversée fera l’objet d’un documentaire.