La rentrée scolaire, un défi pour le portefeuille de plusieurs familles de la région

Pour plusieurs familles québécoises qui ont de la misère à joindre les deux bouts en période d’inflation galopante, la rentrée scolaire s’avère un stress financier supplémentaire.

Carolanne Waltzing est coordonnatrice de la Maison des familles de La Baie, un organisme situé à Saguenay dont la mission est de soutenir les ménages de la région. C’est systématique : à l’approche du retour en classe, beaucoup de parents lui demandent de l’aide pour être à même de se procurer des articles scolaires.

Or cette année, ils sont plus nombreux à se plaindre du coût des cartables et des crayons qui se retrouvent sur les listes. Cette année, vraiment, ce qui ressort, c'est la spécificité des demandes dans le matériel par l'école. Au lieu d'un cahier à anneaux à 1 $ ou à 0,99 $ vendu chez Jean Coutu, ils doivent prendre celui à 8,99 $ parce qu'il faut deux pochettes. On demande énormément de critères pour le même cahier à anneaux souligne-t-elle au micro de l'émission de radio C'est jamais pareil. Les familles ont du mal à acheter la quantité et la qualité du matériel imposé.

S’ils exigent des cahiers à 8 $, c’est certain que ça va se faire ressentir chez les familles , renchérit Joanie Lajoie. Cette dernière est bien placée pour le savoir : à titre de directrice générale du Service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est, un organisme qui appuie les familles en situation de pauvreté ou d’endettement, elle voit depuis plusieurs mois de plus en plus de familles avoir du mal à assumer les factures d’épicerie et les mensualités liées au loyer.

Malheureusement, l'impact de la rentrée scolaire, on va le voir peut-être dans un ou deux mois, parce que la carte de crédit va être remplie.

Mais des solutions existent, rappelle Joanie Lajoie. Il est notamment possible de mettre la main sur du matériel usagé en se présentant dans les friperies, ou encore en courant les aubaines.

Publicité

Elle invite également les gens à réemployer le matériel des années précédentes, quitte à faire fi des demandes très strictes des établissements d’enseignement. Même si les écoles ont des critères, il y a des pochettes encore utilisables.

Son dernier conseil? Si la rentrée scolaire s’avère une épreuve pour le portefeuille, c’est peut-être l’occasion de revoir le budget annuel, car les dépenses scolaires doivent être anticipées et planifiées.

Québec solidaire demande de doubler l’aide aux familles

En juillet 2023, les parents de la province ayant des enfants âgés de 4 à 16 ans ont reçu un montant de 115 $ de Québec. Alors que l'on apprend que l'inflation s'élevait à 3,3 % en juillet, QS demande qu’un deuxième chèque du même montant leur soit offert en septembre.

Ouvrir en mode plein écran La députée de Québec solidaire Ruba Ghazal met de la pression sur le gouvernement Legault afin qu'il soutienne davantage les parents durant ce qu'elle appelle « la rentrée scolaire la plus coûteuse de l'histoire du Québec». Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

C’est la rentrée la plus coûteuse de l’histoire pour les parents au Québec. Ça n’a jamais coûté aussi cher. Et ça, c’est juste les fournitures scolaires. Je ne vous parle même pas des vêtements, des frais de garde, des inscriptions pour l’heure du dîner , explique Ruba Ghazal, la députée de QS et porte-parole en matière d’éducation du parti politique.

Selon l’élue, l’école, au Québec, est de moins en moins gratuite.

Avec les informations de Frédéric Tremblay