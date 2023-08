Le recours n'en est qu'à ses débuts, mais le montant réclamé est évalué à 150 millions de dollars si la plaignante remporte sa cause contre la police de Toronto. La plainte soutient que la police fait usage du fichage et du profilage racial de façon disproportionnée à l'endroit des communautés noires et autochtones.

Le recours, qui vise l'actuel chef Myron Demkiw et trois de ses prédécesseurs, dont le ministre Bill Blair, est inscrit au nom d'Ayaan Farah. La Canadienne de 38 ans d'origine somalienne n'a pas pu nous accorder une entrevue à cause de son horaire de travail.

Dans des documents de cour, Mme Farah affirme qu'elle a fait l'objet d'un profilage racial et d'un fichage injustifié de la part de policiers à Toronto en 2011, une période durant laquelle Bill Blair était à la tête du service policier.

Le fichage, aussi connu sous le nom de contrôle de routine , est une interpellation durant laquelle les policiers demandent à une personne de fournir des renseignements identificatoires.

Ouvrir en mode plein écran Bill Blair, qui vient d'être nommé ministre fédéral de la Défense nationale, a dirigé le service de police de Toronto de 2005 à 2015. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Mme Farah était assise dans un parc lorsque des policiers l'ont approchée pour lui demander son nom, son adresse et d'autres informations à son sujet.

Publicité

Elle a obéi et donné aux agents les renseignements qu'ils lui avaient demandés, mais sans connaître l'usage qu'ils en feraient. Elle soutient qu'ils ne lui ont pas précisé qu'ils cherchaient à approfondir une enquête criminelle.

Perte d'emploi

La Torontoise, qui travaillait à l'époque comme agente-passagers pour la compagnie US Airways à l'Aéroport Pearson de Toronto, a par la suite perdu son autorisation de sécurité nécessaire à ses fonctions.

La Gendarmerie royale du Canada et Transports Canada ont été mis au courant en 2014 du fait qu'elle était fichée à la police de Toronto et elle a donc été suspendue sans salaire , explique au téléphone son avocate, Atrisha Lewis.

Me Lewis ajoute que sa cliente n'avait pourtant aucun antécédent judiciaire et qu'elle ne faisait l'objet d'aucune enquête criminelle, mais que ses informations ont été conservées dans les registres de la police.

Ouvrir en mode plein écran Myron Demkiw est le chef du service de police de Toronto depuis le 19 décembre 2022. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

L'avocate explique que cette pratique porte le nom de classification dans le jargon de la police. Cela signifie qu'elle était connue des policiers , poursuit Me Lewis.

Publicité

La plainte indique notamment que Mme Farah s'est sentie ciblée, gênée, bouleversée et en danger en public .

Après une longue bataille judiciaire, Mme Farah a réussi à récupérer devant la Cour fédérale son emploi 21 mois plus tard, mais elle dit qu'elle a perdu des opportunités d'avancement dans la mésaventure.

Il reste que ses droits fondamentaux de circuler librement sur la voie publique et de ne pas être interrogée de façon arbitraire au faciès par la police ont été enfreints , poursuit son avocate.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien chef de police James Ramer a occupé l'intérim à la tête du service de police de Toronto d'août 2020 à la mi-décembre 2022. Photo : Radio-Canada

Abolir la pratique

Les documents judiciaires prétendent que l'usage historique et continu du fichage viole la Charte canadienne des droits et libertés et ciblent les articles de celle-ci sur la sécurité de la personne, les perquisitions abusives, les détentions arbitraires ainsi que l'égalité et la protection égale devant la loi.

Dans un communiqué, Mme Farah dit espérer que sa poursuite oblige la police de Toronto à abandonner pour de bon la pratique du profilage et du fichage.

Son avocate reconnaît que la police a modifié avec les années son approche après de nombreuses critiques, mais elle pense que la pratique du fichage et du profilage racial existe toujours, mais qu'elle a évolué de façon plus subtile.

Personne ne devrait avoir peur d'être arrêté au hasard par la police et je veux demander justice pour les membres de ma communauté qui en ont été affectés , écrit la plaignante, qui vit aujourd'hui aux États-Unis.

La poursuite est d'ailleurs accompagnée d'une injonction interlocutoire qui exige la fin d'une telle pratique, la fin du partage des informations recueillies lors de cette pratique et l'expurgation de ces renseignements dans le registre des données de la police.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien chef de police, Mark Saunders, a dirigé le service de police de Toronto d'avril 2015 à juillet 2020. Photo : Radio-Canada / Darek Zdzienicki

Expérience éprouvante

Cette expérience m'a laissé un sentiment d'impuissance et de méfiance à l'égard des policiers qui sont censés faire respecter la justice et qui auraient dû assurer ma sécurité ce jour-là , déclare Mme Farah.

Me Lewis affirme que sa cliente n'est pas la seule à avoir été traitée de la sorte à Toronto et elle se dit persuadée que d'autres citoyens s'inscriront à son recours.

Ouvrir en mode plein écran Le recours collectif inscrit au nom de la Torontoise Ayaan Farah. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

La prochaine étape du recours collectif consistera d'ailleurs à solliciter des Torontois qui ont vécu une expérience semblable à celle de Mme Farah.

Le groupe Black Legal Action Centre (BLAC), associé au recours, s'occupera d'une campagne de sensibilisation à ce sujet.

Sa directrice juridique, Danette Edwards, affirme que BLAC compte mener ce litige jusqu'au bout pour faire respecter la justice et faire avancer les droits des plus vulnérables de la société .

Dans un courriel, le service de police de Toronto s'est refusé à tout commentaire, parce que le litige est devant les tribunaux.

Le bureau du ministre de la Défense nationale, Bill Blair, n'a pas répondu à notre courriel avant la publication de cet article.

La cause de Mme Farah est toutefois encore très loin d'être entendue, puisqu'elle n'a pas encore franchi l'étape de la certification judiciaire.