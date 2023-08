Le syndicat représentant les agents correctionnels de la Nouvelle-Écosse affirme qu'il y a une crise de personnel dans la plus grande prison de la province à Dartmouth et que ça met en danger les gardiens et les détenus.

Hugh Gillis, le premier vice-président du Syndicat des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse ( NSGEU ), dit que la situation au centre correctionnel du centre de la Nouvelle-Écosse, mieux connu sous le nom de la prison de Burnside, a atteint un point critique.

Nous avons maintenant la pire dotation en personnel de l'histoire dans l'établissement , affirme Hugh Gillis.

Il précise que la semaine dernière il y avait des jours où seuls deux agents étaient disponibles pour surveiller deux ailes de la prison, alors qu'il devrait y avoir un minimum de cinq agents dans chaque aile.

Tout est au ralenti , dit Hugh Gillis. Le minimum qu’il faut faire est de nourrir les prisonniers, de leur donner leurs médicaments et de les amener au tribunal et ils ont du mal à faire ça.

Ce n'est pas la première fois que des problèmes de personnel sont soulevés à propos de la prison de Burnside. Certains détenus ont tenté, sans succès jusqu'à présent, de contester leur longue détention devant le tribunal.

Bien que les juges aient rejeté les contestations des détenus, ils ont également émis des avertissements concernant le problème persistant de manque de personnel.

Hugh Gillis dit que la frustration des détenus de passer de longues périodes enfermées dans leurs cellules a créé une escalade de la violence à la prison.

Les prisoniers sont très irritables ; vous seriez également irritable si vous étiez enfermé des jours entiers , dit-il. Et donc dès qu'ils sortent de cellules, il n'est pas surprenant qu'ils s'en prennent au personnel.

Hugh Gillis soutient que le gouvernement doit faire un meilleur travail pour recruter et maintenir en poste des agents correctionnels, car les agents expérimentés prennent leur retraite au même rythme, et même plus rapidement que les recrues.

Le gouvernement provincial affirme que les services correctionnels, comme d'autres employeurs, sont confrontés à des problèmes de dotation. Un porte-parole du ministère de la Justice dit travailler sur une stratégie pour un meilleur recrutement et une plus grande rétention des agents.

Nous avons organisé des salons de l'emploi pour attirer des candidats agents de correction qualifiés et avons récemment participé à des salons de l'emploi communautaires à Sydney et à Halifax. Et nous avons déjà prolongé la durée des offres d'emploi pour que les candidats intéressés aient plus de temps pour postuler , indique le porte-parole. Le recrutement prend du temps!

