Un ancien stationnement fera place à du logement étudiant abordable à Montréal

Centraide compte vendre un terrain au cœur du centre-ville à un organisme à but non lucratif qui y réalisera un projet de logement abordable interuniversitaire qui pourrait accueillir quelques centaines d’étudiants dès 2027.

On avait un stationnement sous-utilisé, un actif qui dormait , a expliqué le président et directeur général de Centraide du Grand Montréal, Claude Pinard, mardi, en conférence de presse. Pour nous, il n’était pas question de s’en débarrasser sans que ça soit en faveur d’un projet à vocation sociale, comme la création de logements abordables.

Centraide a donc amorcé, à l’été 2022, des pourparlers avec l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), un organisme toujours à la recherche de nouvelles possibilités de développement locatif pour la population étudiante du Québec. Au terme de ces discussions, les deux organisations se sont entendues sur un partenariat qu’elles jugent toutes deux gagnant-gagnant .

Le produit de la vente sera ainsi investi par Centraide du Grand Montréal dans d’autres projets à vocation sociale. L'objectif étant, selon Claude Pinard, de bâtir un Montréal inclusif et sans pauvreté.

Nous nous réjouissons de savoir que grâce à Centraide, l’argent injecté dans l’achat de ce terrain aura un impact social doublement plus important, puisqu’il sera consacré à des projets visant à élargir l’accès au logement dans la métropole.

L’ UTILE , de son côté, compte rendre disponibles les unités de ce futur édifice aux étudiants à faible revenu en provenance de toutes les universités montréalaises. Selon les échéanciers actuels, plusieurs centaines d’étudiants pourraient y déménager en 2027, affirme Laurent Levesque, cofondateur de l’organisme à but non lucratif spécialisé en développement de logement étudiant abordable.

L’édifice sera situé rue Durocher, juste au nord de la rue Sherbrooke Ouest, à la limite du Quartier des spectacles et de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. C’est un des derniers terrains du genre à densifier sur le Plateau. C’est une occasion exceptionnelle , a souligné Luc Rabouin, le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, qui appuie le projet.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Laurent Levesque, cofondateur et directeur général de l'UTILE, et Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières-McNicoll

Un prix et un nombre d’unités qui restent à déterminer

Les termes exacts de l'entente ne sont cependant toujours pas fixés. Centraide a accepté de moduler son prix de vente selon le nombre d’unités que l’ UTILE pourra construire. L’organisme philanthropique a aussi accepté d’attendre la conclusion des discussions entre l’ UTILE et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour conclure la transaction immobilière.

Laurent Levesque salue cette approche de vente plutôt atypique, qu'il qualifie de créative et innovante .

Centraide n’est pas dans une logique de vente au plus cher possible, souligne-t-il. On est arrivés à un terrain d’entente où il y aura un bénéfice juste pour eux et un projet économiquement viable pour nous.

Au niveau réglementaire, le zonage limite à quatre étages les édifices à vocation locative privée dans ce secteur, alors que le plan d’urbanisme prévoit des bâtiments d’un maximum de 10 étages.

La balle est donc, pour le moment, dans le camp de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Le maire Rabouin affirme qu’il est prêt à se montrer très flexible.

C’est un projet qui répond à de vrais besoins. On veut qu’il se réalise. On veut qu’il soit viable économiquement. Donc on discute.

On assure un traitement VIP au projet. Tout ce qui est projet de logement social ou abordable, on le priorise pour qu’il se concrétise le plus rapidement possible , ajoute-t-il.

Lutter contre la crise du logement

Un projet de ce genre, en pleine crise du logement, c’est une méchante bonne nouvelle , insiste le maire du Plateau-Mont-Royal.

Il rappelle que les étudiants occupent bien souvent de grands appartements en formule de colocation, ce qui entre en compétition avec les familles qui se cherchent un logement. Le projet de partenariat entre Centraide et l’ UTILE fait donc d’une pierre deux coups, à son avis. On répond aux besoins des étudiants en matière de logement abordable et, en même temps, on réduit la pression sur l’accès au logement pour les familles.

C’est notre contribution pour contrer la crise du logement. C’est une transaction qui va être au bénéfice de toute la communauté. Elle va permettre la construction de logements abordables qui seront à l’abri de la spéculation.

Laurent Levesque rappelle qu’avec la hausse du coût de la vie et des logements, les besoins de la population étudiante se font de plus en plus pressants.

Le modèle sans but lucratif de l’ UTILE permet de développer une offre de logements durablement abordables, indique-t-il. On augmente nos loyers le moins possible d’année en année. Pendant ce temps-là, les hausses de loyer sur le marché sont de 5 à 15 %, donc c’est aussi une prévention de l’érosion de l’abordabilité.