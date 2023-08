Un travailleur temporaire placé à la Commission de transport de Toronto (CTT) par une agence affirme que lui et ses collègues qui ont le même statut sont moins bien traités que les employés réguliers.

Radio-Canada a accepté de ne pas nommer l’employé qui craint de perdre son emploi parce qu’il dénonce les conditions de travail.

Nous fournissons des services qui sont de première importance pour la CTT et pourtant nous sommes moins bien traités que ceux de tous les autres corps d’emploi , a affirmé le préposé au service à la clientèle, qui travaille dans différentes stations de métro et aide les usagers à planifier leurs déplacements.

Il a décidé de dénoncer la situation après avoir reçu un courriel le 30 juin de TalentWorld, l’agence de recrutement qui l’a placé à la CTT, au sujet des pauses pendant les quarts de travail.

On y précise que, pour un quart de travail qui dure entre 5 h et 7 h 59, l’employé aura une pause payée de 15 minutes. Pourtant, la Loi sur les normes d'emploi prévoit une pause de 30 minutes non payée pour un quart de travail de cette durée.

Le courriel rappelait aux travailleurs qu'ils n'avaient droit qu'à une pause de 15 minutes s'ils travaillaient entre 5 h et 7 h 59 et soutenait que la directive émanait de la CTT.

Pauses et droit d’accès

TalentWorld a répondu que c’est la CTT qui a déterminé à quelle pause les travailleurs ont droit.

L’employé temporaire raconte qu’au cours du dernier mois, lui et ses collègues avaient l’impression qu’ils n’avaient droit qu’à 15 minutes de pause.

Il affirme aussi que les temporaires n’ont pas la clé des salles de bain et doivent utiliser les toilettes publiques si aucun employé régulier n’est là pour déverrouiller la porte pour eux.

Il soutient que les travailleurs temporaires doivent parfois payer pour entrer dans le métro parce que, contrairement aux employés réguliers, ils ne reçoivent pas de carte Presto qui leur permettrait d’entrer partout.

Nous sommes prêts à travailler debout pendant jusqu’à 12 heures d'affilée et à offrir un service de qualité aux Torontois, qui doivent composer avec les perturbations du réseau de transport en commun, raconte-t-il. Pourtant, nous ne nous sentons pas appréciés.

Les normes du travail respectées, selon la CTT

Le porte-parole de la CTT , Stuart Green, affirme que le courriel envoyé aux travailleurs temporaires par TalentWorld ne reflète pas les termes de l’entente entre elle et l’agence de recrutement.

La Commission de transport, assure-t-il, accorde une pause de 30 minutes à ceux qui travaillent entre 5 et 8 heures. Il ajoute qu’elle dépasse le minimum prévu par la Loi sur les normes d'emploi et leur donne, en plus des 30 minutes, une pause de 15 minutes.

Les préposés au service à la clientèle aident notamment les usagers à s'orienter quand des stations sont fermées ou des trajets modifiés. (Photo d'archives)

Les informations qu’on vous a communiquées ne reflètent pas les exigences contractuelles de la CTT . Nous sommes convaincus que les entrepreneurs [dont il est question] respectent leurs obligations , a déclaré M. Green. Il estime toutefois que la situation vaut un rappel, puisqu’il semble y avoir eu une mauvaise communication.

Le porte-parole précise que le personnel régulier peut leur donner accès aux salles de toilette des employés, de même qu’aux stations de métro, sans avoir à payer un passage.

L’erreur a été corrigée, selon l’agence

De son côté, GardaWorld, la société mère de TalentWorld, explique que le courriel sur la durée des pauses était une erreur de communication qui a, depuis, été rectifiée .

GardaWorld ajoute que les clés de toilettes sont centralisées à chaque station pour contrôler l’accès , mais que les employés peuvent s’y rendre en tout temps. Exceptionnellement, ils seront dirigés vers des toilettes publiques.

Ni la CTT ni TalentWorld n’ont voulu dire combien de travailleurs temporaires sont employés par la CTT .

La CTT précise que l’embauche de préposés au service à la clientèle temporaires lui donne de la flexibilité.

Stuart Green explique que cela permet d’avoir le nombre de travailleurs nécessaire s’il y a une fermeture à court terme, par exemple, et que cette option est moins coûteuse que de payer le salaire et les avantages sociaux d’employés permanents.

Avec les informations d’Olivia Bowden de CBC