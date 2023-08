Yellowknife s’arme pour éviter un incendie de forêt qui brûle à 30 km de là

Selon la mairesse Rebecca Alty, si la Ville de Yellowknife a décrété l'état d'urgence local, c'est dans le but d’avoir plus de pouvoirs pour se prémunir contre un incendie de forêt qui brûle dans les environs.

Un feu progresse entre Behchokǫ et la capitale ténoise. Lundi soir, le conseil municipal a déclaré l'état d'urgence local, mais la ville ne fait l'objet ni d'un avis ni d'une alerte, encore moins d'un ordre d'évacuation.

En entrevue à l'émission Le café show, lundi, la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a confirmé que l'évacuation de sa communauté n'est cependant pas nécessaire à l'heure actuelle.

Pour l’instant, il n'y a pas de menaces à Yellowknife, mais on ne prend pas ce feu à la légère, c’est très sérieux. On travaille beaucoup sur les arrêts de feu et s’il y a une alerte d'évacuation, on va l'expliquer aux résidents

La mairesse a rappelé que la déclaration de l'état d'urgence survient lorsqu'il est déterminé que des pouvoirs supplémentaires sont nécessaires pour prendre des mesures immédiates.

Rebecca Alty a dit qu’il fallait se mettre sous la couverture de la loi qui régit les situations d'urgence afin de se doter, par exemple, des équipements lourds nécessaires à la construction des zones de protection contre les incendies de forêt. Quand une ville déclare la situation d’urgence, elle a de plus grands pouvoirs , a déclaré la mairesse.

L'état d'urgence, en vigueur pendant sept jours, permet donc à la Municipalité d’accéder à davantage de ressources telles que la mobilisation d’entreprises de machinerie lourde actuellement occupées par d’autres contrats.

Rebecca Alty a précisé que la Ville voulait prendre toutes les précautions pour ne pas avoir à vivre le pire en cas de feux de forêt. Celle-ci a mobilisé toutes les énergies pour la prévention afin de réduire toute possibilité d’avoir recours à une évacuation. Si cela devait cependant arriver à Yellowknife, la mairesse a un plan en tête.

Publicité

S'il y avait un cas d'évacuation, il y aurait différents niveaux. Le premier serait d'évacuer une section dans la ville. Donc, si le feu de forêt s’approche du nord-ouest, ces gens-là vont déménager à l'intérieur de la ville. On va faire des centres d'évacuation ici à Yellowknife. Si c'est quelque chose qui s’agrandit plus, on va passer au deuxième niveau, par les avions.

En raison des incendies aux Territoires du Nord-Ouest, des ordres d'évacuation sont encours pour les communautés de Hay River, de Fort Smith, d'Enterprise, de Jean Marie River et pour la Première Nation de Kátł'odeeche.

La route 1 est fermée de la frontière de l'Alberta jusqu'au kilomètre 140, la route 2 est fermée, la route 3 est fermée entre Behchokǫ̀ et Yellowknife, la route 5 et la route d'accès à la rivière Jean Marie sont aussi fermées.