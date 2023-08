En Nouvelle-Écosse, la culture du vélo fait son chemin

En Nouvelle-Écosse, des initiatives locales s’organisent pour aider les cyclistes toujours plus nombreux à continuer à prendre ou à reprendre le vélo, dans une province où il n’a pas encore toute sa place à côté des voitures.

Tout l’été, Jessica Crawley, volontaire pour le Centre d’action écologique va parcourir la municipalité régionale d’Halifax pour réparer les vélos.

Elle transporte tout son matériel à l’aide d’un vélo électrique fourni par l’association environnementale. On passe 20 minutes sur les vélos et on essaie d’en réparer le plus possible , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre d’action écologique déploie deux unités mobiles de réparation : une en vélo électrique à Halifax et l'autre en camion qui se déplace dans le reste de la province. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Les premiers jours, quand on arrive devant un centre communautaire, il y a files d’attentes de vélos , complète Claire Calderwood, une autre bénévole de l’association. Les vélos n’ont pas besoin d’être parfaits, mais de pouvoir rouler en toute sécurité.

De plus en plus de cyclistes sur les routes

Depuis 2020, chaque été le Centre d’action écologique lance sur les routes deux unités mobiles de réparation. En plus du vélo cargo qui sillonne Halifax, l'association se sert d'un camion aménagé pour couvrir le reste de la province.

Dans certaines zones, comme au Cap-Breton, on voit beaucoup de vélos à plat, ça prend cinq minutes à réparer mais si tu habites à une ou deux heures d’un magasin, ça prend du temps , explique Anika Riopel, coordonnatrice pour les transports durables au Centre d’action écologique.

Chaque année, nos équipes réparent entre 500 et 600 vélos, et on en voit passer de plus en plus , complète la militante écologiste qui répare aussi des bicyclettes toute l’année au Bike Again, un espace collaboratif dans le centre d'Halifax.

Ouvrir en mode plein écran Anika Riopel est coordinatrice pour les transports durables au Centre d’action écologique. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Depuis trois ans, de plus en plus de personnes prennent leurs vélos. On veut justement réduire les barrières et aider les gens à s’y mettre , ajoute Anika Riopel.

Des pistes cyclables encore rares

Une constatation partagée par Linda Davis qui parcourt chaque jour depuis 30 ans une dizaine de kilomètres à vélo pour se rendre au travail. Plus on est nombreux, plus on est en sécurité , ajoute-t-elle.

La ville d’Halifax va entreprendre des travaux pour améliorer la sécurité des cyclistes dans les deux prochains mois, notamment pour relier le nord de la ville au centre. Même si c’est du temporaire, ces aménagements devraient améliorer les choses , précise David MacIsaac, responsable des transports actifs de la ville.

Ouvrir en mode plein écran La rue Windsor à Halifax est une des rares à avoir une bande cyclable. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

La capitale néo-écossaise est dotée pour l’instant d’à peine six kilomètres de pistes cyclables balisées. À cela s'ajoute, près de 65 kilomètres de bandes cyclables et 218 kilomètres de sentiers. Le réseau cyclable de la ville se classe à la 38e place sur 48 des villes moyennes canadiennes selon le classement de People for Bikes.

On a vraiment besoin de maintenir la continuité des pistes , plaide Linda Davis qui fait partie de l’association Halifax Cycling Coalition. Il y a encore du chemin à faire, je ne me sens pas en sécurité , complète la cycliste.

Les choses devraient sans doute s’améliorer, car la municipalité prévoit d’ici deux à cinq ans de nouvelles infrastructures plus sécuritaires pour relier le nord au sud de la péninsule.