Des parents d’Ottawa sont exaspérés par le système d’inscription aux cours de natation de la Ville. Certains n’ont pas été en mesure de dénicher une place pour leur enfant cet automne, en raison de problèmes techniques : une situation qui dure depuis quelques années.

La période d’inscription débutait lundi soir, à 21 h. Mais, comme plusieurs parents, Valérie Emond s’est butée à un message d’erreur.

Le système plante. Je ne peux pas rafraîchir la page, je ne peux pas m'inscrire, je ne peux [rien] faire , raconte-t-elle.

Mme Emond s’est alors tournée vers les réseaux sociaux, où elle a constaté qu’elle était loin d’être la seule dans cette situation.

Il y avait beaucoup de parents qui disaient qu’ils n'avaient pas eu les cours qu’ils voulaient, qu’il y avait un des deux enfants qui n’était pas inscrit.

Mme Emond a cependant eu plus de chance et elle est parvenue à inscrire sa fille après de multiples tentatives. Elle déplore toutefois de devoir composer avec la même situation chaque année.

Depuis les cinq dernières années, la session d’inscription plane comme un nuage noir. J’ai beau faire mes devoirs, prendre des notes et regarder l’option, A, B et C, explique-t-elle, au final, on est toujours pris dans la même boucle, à attendre, à rafraîchir la page, à ne pas avoir les premiers choix. C’est un stress tellement inutile!

Une nouvelle plateforme d’inscription

Mme Emond croit que des solutions simples pourraient régler le problème. Elle propose notamment de planifier des périodes d’inscription différentes selon le groupe d’âge ou le quartier.

[La Ville] est capable d’évaluer le volume avec les cours qui sont offerts , ajoute-t-elle.

De son côté, la Ville confirme qu’il y a bel et bien eu une panne informatique lundi soir, mais qu’elle a été résolue après 23 h.

La Ville comprend que ces problèmes techniques ont été la source de frustrations pour de nombreux résidents. Le personnel est en discussion constante avec le fournisseur afin de comprendre ce qui s’est produit et collaborera avec lui pour éviter qu’une telle situation se reproduise , indique le directeur général du Service des loisirs, de la culture et des installations, Dan Chenier.

L’année dernière, la Ville a d’ailleurs implanté un nouveau système informatique, en raison des nombreuses plaintes. La période d’inscription s’était alors mieux déroulée.

Le Service des loisirs d’Ottawa signale avoir traité plus de 25 000 inscriptions depuis hier.

