Le Bureau de santé Porcupine (BSP) se fie à l’expertise du modèle de prévention islandais « Planète Jeunesse » pour réduire la consommation de substances chez les jeunes.

La santé publique lance un projet pilote de cinq ans pour assurer la réduction des habitudes de consommation, en collaboration avec l’organisme islandais.

L’approche de l’organisme Planète Jeunesse aurait réduit le pourcentage de consommateurs de substances de 40 % à 5 % chez la jeune population en Islande en 20 ans.

Elle est maintenant utilisée dans 16 différents pays dans le monde.

Les professionnels du milieu du traitement des problèmes de consommation évaluaient la décision d’adopter cette méthode dans trois bureaux de santé du nord-est de l'Ontario en mars dernier.

Le BSP devient le premier à se servir du modèle dans le Nord de la province.

Les interventions sont réalisées sur le plan communautaire, et non avec l'individu directement, selon Kaidan Hardy, agente de promotion de la santé pour le Bureau de santé Porcupine.

La situation à Timmins sera analysée en utilisant des sondages précis axés sur l’environnement dans lesquels vivent les jeunes.

Des sondages seront menés auprès des jeunes de dixième année à chaque deux ans.

Mme Hardy note que le manque de données précises pour la région de Timmins est un grand fardeau dans leur approche actuelle de prévention.

Dans le Nord, on est souvent regroupés avec le reste de l’Ontario, mais on sait qu’en général, nos taux de consommation de substances sont plus élevés que la moyenne provinciale , raconte-t-elle.

Mme Hardy explique que d’avoir un portrait précis des habitudes des comportements va permettre d’identifier les lacunes dans l’approche actuelle.

On va réduire les facteurs de risque connus et l’on va renforcer les facteurs de protection connus , dit-elle.

Les résultats des sondages seront disponibles pour l’analyse dans moins de huit semaines.

Un modèle qui fonctionne pour Timmins?

Mme Hardy note que l’approche qui a fonctionné en Islande ne fonctionne pas nécessairement pour la population timminoise.

Elle explique que le bureau de santé publique va adapter le modèle de Planète Jeunesse , en utilisant les ressources disponibles de l’organisme.

Les solutions qui ont bien fonctionné en Islande ne sont pas toutes pertinentes pour Timmins, mais l’approche et le processus réussi du modèle islandais de prévention, nous offrent une bonne occasion d’utiliser les leçons apprises et d’adapter le tout à notre contexte local.

Selon le Dr Paul Jalbert, directeur du bureau de Cochrane-Timiskaming de l’Association canadienne pour la santé mentale, l’initiative représente la prochaine étape dans la lutte à la réduction de la consommation pour la région. Il célèbre donc cette décision de la part du Bureau de santé Porcupine.

Ouvrir en mode plein écran Dr Paul Jalbert, directeur général pour l'Association pour la santé mentale canadienne Cochrane-Timiskaming. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il estime que la réponse du bureau de santé publique vient s’ajouter à l’élargissement des services de traitement en toxicomanie, ainsi que les services de réduction des méfaits de la consommation, par exemple le centre de consommation supervisée.

Ça prend des stratégies qui ont plusieurs volets, comme les traitements, la réduction des méfaits. Maintenant, ceci est de la vraie prévention pour réduire le nombre d’individus qui vont commencer à consommer. Donc, c’est vraiment la prochaine étape , explique-t-il.

Le Dr Jalbert note que les données récentes démontrent une augmentation des surdoses liées à la consommation d'opioïdes à Timmins.

Il explique que la croissance des chiffres est en lien avec les tendances provinciales, mais que la situation nécessite davantage d’effort.

Kaidan Hardy note que le succès du programme sera évalué annuellement, suite aux interventions communautaires.