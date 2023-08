La hockeyeuse acadienne Dominique Cormier est prête à affronter les États-Unis

Depuis une semaine, Dominique Cormier travaille d'arrache-pied avec l'équipe féminine de développement de Hockey Canada.

La défenseuse acadienne a participé à un camp d'entraînement de cinq jours à Saint Catharines, en Ontario.

Et à partir de mercredi, elle portera l'uniforme du Canada en prévision d'une série de trois parties que la formation des moins de 22 ans disputera contre les États-Unis.

Les matchs auront lieu mercredi, jeudi et samedi à Lake Placid, dans l'état de New York, site des Jeux olympiques de 1932 et de 1980.

Dominique Cormier lors d'un match avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Photo : Hockey Canada

Oui, je suis vraiment excitée , lance Dominique Cormier. C'est vraiment un honneur d'être ici. La rivalité avec les Américaines, c'est la plus grande rivalité au hockey.

Il faudra être prête et ne pas s'en laisser imposer physiquement , souligne Cormier.

Une belle marque de confiance

La joueuse originaire de Sainte-Marie-de-Kent, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, a reçu la confirmation officielle le 14 juillet qu'elle participerait à ces deux événements.

C'était différent des autres années, car l'équipe était déjà confirmée , explique-t-elle.

Au lieu de se battre pour un poste, l'accent a été mis sur la cohésion entre coéquipières, avec des entraînements intenses sur la patinoire et de séances de conditionnement physique.

C'était le fun! , dit-elle.

Princeton, un atout pour l'Acadienne

Le talent de Dominique Cormier ne passe pas sous le radar de Hockey Canada, qui l'a invitée plusieurs fois à des camps et des événements de son programme.

C'est bon d'avoir l'occasion de se prouver chaque été et de montrer notre développement individuel.

Cet automne, Dominique Cormier entreprendra sa troisième campagne à Princeton. Photo : Université de Princeton

Le fait de jouer à l'Université de Princeton, au hockey universitaire américain, l'a aidée à maintenir son niveau de jeu.

Et ça devrait l'aider aussi dans les jours à venir. Les États-Unis présenteront une équipe un peu plus expérimentée que le Canada.

Ce sera un bon test, tant pour Dominique Cormier que pour ses coéquipières.