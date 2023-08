Des carcasses de phoques gris retrouvées sur les berges de Chandler

Trois carcasses de phoques gris ayant vraisemblablement été attaqués par un ou des requins blancs ont été retrouvées les 9 et 10 août sur les berges de Chandler. C’est ce que confirme Pêches et des Océans Canada (MPO).

Ces découvertes ont d'ailleurs été documentées par le Réseau québécois d'urgences mammifères marins. La Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal prend aussi part aux activités de documentation des carcasses.

Le biologiste du MPO Xavier Bordeleau, qui œuvre à l’Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli, confirme que des indices de prédation par les requins ressortaient des analyses préliminaires des carcasses. Elles portaient en effet des lésions laissant suggérer des attaques potentielles de requins .

On voit les pointes de dents, la lacération, la quantité de chaires enlevée. Ce sont tous des indices, mais c’est sûr que ce n’est pas une confirmation directe parce qu’il n’y a pas eu d’identification de l’espèce outre la forme de la morsure. Il faut prendre ça avec un certain niveau d’imprécision.

Le chercheur précise d’ailleurs que l’incertitude demeure relativement aux endroits où les attaques sont survenues, les espèces concernées étant évidemment appelées à se déplacer.

Photo : Andrew Brandy Casagrande/Discovery Channel/The Associated Press

Comme d’autres experts l’ont récemment fait, M. Bordeleau précise qu’il y a, par ailleurs, très peu d’attaques documentées de requins blancs sur des humains et que les risques, pour un nageur, de se retrouver nez à nez avec l’un d’eux demeurent somme toute très limités .

Le scientifique précise néanmoins que la chose la plus prudente à faire serait de ne pas se baigner à proximité des échoueries de phoques gris .

Xavier Bordeleau invite également la population à demeurer sur ses gardes relativement au requin blanc comme elle le fait déjà relativement à d’autres prédateurs qui peuvent être rencontrés des contextes différents, par exemple un ours en forêt.

Selon Xavier Bordeleau, il n’est pas si simple de statuer avec exactitude sur l’augmentation des requins blancs dans le golfe, et ce, même s’il s’agit vraisemblablement de l’hypothèse de plusieurs chercheurs.

Il faut discerner, aussi, certains facteurs comme l’augmentation du nombre de requins blancs [munis d’une puce satellitaire], les efforts de monitorage, aussi, qui ont beaucoup augmenté , nuance le biologiste.

L’augmentation de température des eaux et la forte présence de phoques gris dans le golfe expliqueraient notamment, à son avis, leur présence. Selon M. Bordeleau, les requins blancs seraient ainsi des migrants saisonniers qui viennent s’alimenter dans le golfe .