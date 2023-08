Pendant que Donald Trump compte ses inculpations, Joe Biden s'affiche en train de compter les usines d'éoliennes, les créations d'emplois, les investissements… Et surtout, le président démocrate se garde bien de commenter les ennuis judiciaires de son grand rival.

Interrogée sur la dernière inculpation de l'ancien président républicain par la justice de Georgie, une porte-parole de la Maison-Blanche, Olivia Dalton, a indiqué qu'elle n'allait certainement pas faire de commentaires , depuis l'avion qui emmenait le président américain dans le Wisconsin.

Un État décisif

Joe Biden, en campagne à 80 ans pour un second mandat, doit visiter une usine croulant sous les commandes de turbines d'éoliennes et qui se lance dans la fabrication de stations de chargement pour voitures électriques . À la clé : 100 emplois créés dans un État qui sera décisif lors de la présidentielle de l'an prochain, et dans lequel les républicains organisent, la semaine prochaine, le premier débat de leur primaire.

On ne sait pas encore si Donald Trump y participera, lui qui fait figure de grand favori malgré les inculpations, quatre au total, qui pèsent contre lui. Joe Biden reste obstinément muet depuis la première mise en accusation de son rival, à New York, au printemps, dans une affaire de paiement d'une actrice de cinéma porno.

La procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a inculpé l'ex-président américain Donald Trump et 18 autres personnes pour leurs tentatives présumées illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 en Georgie. Photo : AP / John Bazemore

Défenseur de l'âme de l'Amérique

Le président américain se présente à la moindre occasion comme le premier partisan des valeurs démocratiques et comme le défenseur de l'âme de l'Amérique face au trumpisme. Mais il sait que le moindre commentaire sur les inculpations serait immédiatement récupéré par les républicains, qui l'accusent d'instrumentaliser la justice contre Donald Trump.

Il s'en tient donc à des discours bien rodés sur ses grandes lois de transition énergétique, d'innovation technologique et de rénovation des infrastructures, qui ont, selon la Maison-Blanche, déjà généré des investissements massifs dans le pays.

Pendant que Donald Trump compte les charges pesant contre lui, la Maison-Blanche compte donc les nouvelles usines de semi-conducteurs, les fabriques d'éoliennes et les chantiers de ponts autoroutiers.

Le président américain Joe Biden s'entretient avec des employés de l'usine Ingeteam, qui fabrique notamment des turbines d'éoliennes, à Milwaukee. Photo : AP / Jacquelyn Martin

La politique économique comme priorité

Médiatiquement, cela ne pèse pas lourd face à l'actualité judiciaire surchargée de l'ancien président républicain.

Vous faites les choix éditoriaux que vous voulez.

Olivia Dalton a assuré que la priorité du moment pour Joe Biden était de sillonner le pays afin d'expliquer sa politique économique.

C'est sur cela que le président se concentre et c'est de cela qu'il va continuer à parler. Vous savez, nous ne pouvons pas nous exprimer sur ce que d'autres font de leur temps , a-t-elle conclu.

Muet concernant l'enquête sur son fils

Dans sa campagne pour 2024, Joe Biden fait le pari qu'il finira par profiter de la robustesse de l'économie américaine, laquelle défie jusqu'ici les pronostics de récession. Histoire de bien se distinguer de son rival, le président démocrate s'attache à ne pas faire de vagues.

Il est resté muet la semaine dernière après la nomination d'un procureur spécial pour enquêter sur son fils cadet Hunter, aux prises avec la justice et accusé par la droite d'avoir fait des affaires douteuses à l'étranger.

L'annonce a d'ailleurs été rapidement éclipsée par la perspective de l'inculpation de Donald Trump en Georgie. Le président américain affiche une cote de confiance maigrelette. Les Américains ne sont pas convaincus de son programme économique et sont rebutés par son âge – Joe Biden aurait 86 ans à la fin d'un second mandat.