Août va devenir le Mois du patrimoine acadien en Nouvelle-Écosse à partir de 2024

Dès l’an prochain, août deviendra officiellement le Mois du patrimoine acadien en Nouvelle-Écosse. Le premier ministre Tim Houston dit vouloir ainsi souligner chaque année l’importance historique du peuple acadien dans la province, depuis 400 ans.

Les Acadiens et les Acadiennes ont fortement contribué à la diversité culturelle de la Nouvelle-Écosse, et leur apport dans la province se poursuit sur les plans économique, créatif et social , a déclaré Tim Houston, le jour de la fête nationale de l’Acadie.

Ouvrir en mode plein écran Tim Houston a participé aux festivités de la Fête nationale de l'Acadie organisées au village acadien de la Nouvelle-Écosse à Pubnico Ouest. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Cette annonce survient à un peu moins d’un an du Congrès mondial acadien, qui se tiendra dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, du 10 au 18 août 2024.

Selon le ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, Colton LeBlanc, le Mois du patrimoine acadien donnera l’occasion de mettre en vedette la vitalité durable de la communauté acadienne et de célébrer sa fierté culturelle.

Je suis impatient d’accueillir les Acadiens et les Acadiennes du monde entier lors du Congrès mondial acadien qui se tiendra en août prochain, alors que nous célébrerons notre premier Mois du patrimoine acadien , a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral et provincial annonçait en début de semaine un financement de 3,5 millions $ pour poursuivre le développement du Quartier culturel à Chéticamp, au Cap-Breton.