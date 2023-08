La CNESST embauche 18 conseillers en santé psychologique

Le ministre du Travail, Jean Boulet, annonce une subvention 2 431 000 $ par année pour l'embauche de 18 conseillers affectés spécifiquement à la santé psychologique en milieu de travail à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

L'embauche est complétée, la formation est faite. Ils seront sur le terrain à partir du mois de septembre , assure le ministre. La subvention est prévue jusqu’en 2026 conformément au Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026.

Selon le ministre, en moyenne 30 personnes sur 1000 s'absentent de leur travail en raison de leur santé psychologique par semaine. Il ajoute que les problématiques se font plus particulièrement sentir chez les plus jeunes travailleurs de 18 à 24 ans, 24,3 % d'entre eux ont de symptômes d'insomnie, 26,5 % d'anxiété et 25,9 % de dépression.

Face à ces statistiques peu reluisantes, Québec veut en faire plus pour promouvoir l’importance de la santé mentale au travail. Ces nouveaux conseillers feront gratuitement de la sensibilisation et de la formation dans les milieux de travail pour aider à identifier les risques psychosociaux, comme la violence physique ou psychologique, l'exposition à des événements traumatiques et le harcèlement psychologique ou sexuel.

Il faut comprendre les risques après les avoir identifiés pour mieux les contrôler et éventuellement les éliminer. Ça va avoir un bilan positif sur le bilan lésionnel de chaque organisation de travail , espère Jean Boulet.

Les conseillers auront du pain sur la planche. On prévoit que pour l'année 2024, c'est près de 900 activités de sensibilisation et de prévention qui seront déployées , dévoile la présidente-directrice générale de la CNESST , Manuelle Oudar.

Ils évalueront également les facteurs de risques pouvant être présents dans les milieux de travail. Souvent, on réfère au manque de respect, à l'incivilité, à la charge de travail, à la faible reconnaissance, à la justice organisationnelle déficiente, à la faible autonomie et au faible soutien des collègues et des supérieurs , énumère le ministre.

Les facteurs de risque doivent être abordés de façon globale et doivent être analysés dans chaque milieu de travail , ajoute la PDG de la CNESST . Les interventions seront aussi adaptées aux besoins des différents domaines.

Changement dans la loi

L’annonce doit aider les milieux de travail à se conformer à la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail, entrée en vigueur en octobre 2021. La loi inclut maintenant l'obligation de l'employeur à prendre des mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs , relate Manuelle Oudar.

Les risques psychosociaux liés au travail doivent maintenant être pris en charge au même type que les autres risques en santé et sécurité , poursuit-elle.

La PDG assure que la CNESST peut compter sur une bonne collaboration des employeurs pour le déploiement. Tout le monde est conscient de l'importance de la santé psychologique, de la prévention, mais aussi des conséquences , allègue-t-elle.

Notre but, ce n'est pas de faire des constats d'infraction et de pénaliser les organisations de travail, mais c'est de les accompagner , affirme Jean Boulet.

En se fiant sur les données d’indemnisation livrées par la CNESST , certains secteurs ont été identifiés pour être traités en priorité, comme la santé, l'enseignement et le transport de marchandises.

Avec des informations de Magalie Masson.