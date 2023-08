La décision de la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, de ne pas financer de fouilles dans le dépotoir Prairie Green pour retrouver les victimes d’un tueur en série présumé pourrait influencer l’issue d’une élection très serrée, selon des politologues.

La police soupçonne que les corps de Morgan Harris et de Marcedes Myran, deux membres de la Première Nation de Long Plain, se trouvent dans cette décharge située au nord-est de Winnipeg.

En juillet, Mme Stefanson a déclaré que la province ne financerait pas de fouille, en raison de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Malgré l’indignation de militants et d’organisations autochtones, elle a maintenu le cap.

Ouvrir en mode plein écran La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, dit ne pas vouloir politiser les fouilles du dépotoir de Prairie Green. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Les deux principaux partis d’opposition, le Nouveau Parti démocratique et le Parti libéral du Manitoba, se sont tous les deux engagés à financer une fouille du dépotoir.

Le chef néo-démocrate Wab Kinew affirme que son parti travaillerait avec les familles de Morgan Harris et Marcedes Myran, ainsi qu'avec le gouvernement fédéral, pour établir la meilleure façon de mener une fouille. Il s'est toutefois abstenu d’engagements financiers.

Le Parti libéral du Manitoba s'est, pour sa part, engagé à financer la moitié du coût d'une fouille s'il parvenait au pouvoir.

Selon une étude de faisabilité, ces recherches pourraient coûter jusqu'à 184 millions de dollars et durer jusqu'à trois ans. À titre de comparaison, il s’agit d’une somme semblable au budget 2023-2024 du ministère du Développement économique, de l'Investissement et du Commerce du Manitoba.

Une élection qui s'annonce serrée

Des observateurs de la scène politique au Manitoba peinent à comprendre le choix de Heather Stefanson.

C’est une course tellement serrée [entre Wab Kinew et Heather Stefanson] , mentionne Réal Carrière, professeur de sciences politiques à l’Université du Manitoba. Originaire du territoire cri et métis de Mistapikmawak, en Saskatchewan, il se spécialise en politique autochtone.

Dans une année normale, quand il n’y a pas d’élection, peut-être qu’il n’y aurait pas eu un gros impact sur le soutien politique pour Heather Stefanson. Mais avec une élection serrée, le moindre faux-pas peut faire basculer la balance.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur à l’Université du Manitoba, Réal Carrière, a grandi sur le territoire cri et métis de Mistapikmawak, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Soumise par Real Carriere

Je suis même un peu confus au sujet de cette stratégie, qui semble être : tenons-nous à nos valeurs fondamentales. Mais dans une année électorale, pourquoi ne pas dire : nous tenons à nos valeurs fondamentales, mais nous sommes plus que ça [afin d’attirer plus d’électeurs] , poursuit M. Carrière.

Le professeur en sciences politiques à l’Université de l'Alberta, Frédéric Boily, trouve qu’il s’agit d’une prise de position politique risquée de la part de la première ministre. Risquée, parce qu’une élection se profile à l'automne avec un gouvernement qui est impopulaire, avec l'image de la première ministre qui n'est pas très bonne également , poursuit-il.

Cette décision de Heather Stefanson correspond à l’image que l’opposition souhaite peindre d’elle, soit celle d’une dirigeante étant basée strictement sur des calculs rationnels, des calculs économiques et cela vient renforcer l'idée que les conservateurs sont insensibles .

Ouvrir en mode plein écran Un drapeau du Manitoba portant les mots « Heather sans coeur », en référence à la première ministre du Manitoba, lors d'une récente manifestation. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Le politologue note que l’intervention du gouvernement fédéral dans ce dossier a très bien pu braquer les progressistes-conservateurs manitobains. En juillet, Marc Miller, qui était alors ministre des Relations Couronne-Autochtones, avait qualifié la décision du Manitoba de sans-coeur .

Publicité

Refuser de financer une fouille, ça permet [donc] de montrer une certaine résistance à des demandes du gouvernement fédéral , note M. Boily.

Réal Carrière et Frédéric Boily s’entendent pour dire que la course reste trop serrée pour savoir si cet enjeu aura un impact sur l’élection.

Un précédent avec Brian Pallister

En juillet 2021, le prédécesseur de Heather Stefanson à la tête du Parti progressiste-conservateur et de la province, Brian Pallister, s’est lui aussi retrouvé dans une controverse liée à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Lors de la fête du Canada cet été-là, des manifestants avaient déboulonné des statues de monarques au Palais législatif, en réaction à la découverte de sépulture non marquée sur les terrains d’anciens pensionnats pour autochtones en Colombie-Britannique.

Ouvrir en mode plein écran Des gens célèbrent après que la statue de la reine Victoria eut été renversée, le 1er juillet 2021. (Photo d'archives) Photo : CBC / Travis Golby

Dans un discours condamnant les gestes des manifestants, Brian Pallister avait affirmé que la colonisation du Canada avait été menée avec de bonnes intentions. Cela a provoqué la fureur de militants et d’organisations autochtones. Brian Pallister s’est finalement excusé, et peu après a annoncé qu’il quittait la vie politique.

Frédéric Boily indique que cet exemple montre que du côté conservateur, on voudrait prendre une position qui serait plus dans la logique conservatrice .

L'idée que les Pères de la Confédération n'avaient pas nécessairement de mauvaises intentions et que tout ce qui est arrivé avec les Autochtones est regrettable, mais que ça fait plutôt partie des défauts imprévus de certaines politiques. Or, ce type de discours là, aujourd'hui, il a beaucoup plus de difficultés à passer , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a quitté la vie politique il y a deux ans. Photo : La Presse canadienne

Je pense que les conservateurs manitobains ont un peu plus de difficultés avec tout le processus de réconciliation et que Brian Pallister n’a pas aidé , ajoute le politologue.

Stefanson s'est retrouvée avec un héritage qu'elle a beaucoup de difficultés à faire oublier.

Réal Carrière croit qu’il est trop tôt pour juger l’impact de la prise de position de Heather Stefanson sur son avenir politique. En ce moment, ça semble comme l’un des enjeux les plus importants en matière de discours politiques [...] Ça a le potentiel d’être un enjeu qui définit son héritage , indique-t-il.

Si [les conservateurs] ne gagnent pas, je crois que Stefanson sera confrontée à des choix difficiles dans son parti et son caucus. Est-ce qu’elle continue? Je crois qu’il y aurait un contingent important disant que nous devons évoluer, nous avons besoin d’un nouveau chef , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur de science politique à l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily. Photo : Radio-Canada

Réal Carrière note qu’il ne faut pas non plus exagérer l’importance des commentaires de Brian Pallister. Oui, il y avait cet angle de militantisme autochtone à la transition entre Pallister et Stefanson, mais je sentais que c’était plus en lien avec la [gestion de la] COVID-19 .

Publicité

Un changement de norme?

M. Carrière voit tout de même, dans l’indignation du public autour de ces deux situations, l’importance croissante des enjeux liés aux Autochtones dans la sphère politique au Manitoba.

Voilà quelques décennies [la fouille des dépotoirs], ce n’aurait même pas été un enjeu. Peut-être que ça n’aurait même pas été aux nouvelles. Je pense à des exemples de femmes autochtones du passé, comme le cas de Helen Betty Osborne dans le nord du Manitoba, qui n’a pas été remarqué pendant des années , fait-il valoir.

Ça indique une transition dans le discours politique canadien. La couverture médiatique s’aligne plus avec des enjeux autochtones [...] mais j’hésite à dire qu’il s’agit carrément d’un changement de norme, parce que ça reste une année électorale , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Une centaine de manifestants se sont rendus sur les lieux du Palais législatif du Manitoba, le 3 août, pour dénoncer la décision de Heather Stefanson de ne pas financer des fouilles au dépotoir Prairie Green. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Lotey

Est qu’il s’agit juste d’un phénomène propre à cette année? Cela reste à voir.

Frédéric Boily souligne, pour sa part, que les autres partis politiques manitobains sont à l’écoute. La leçon pour n'importe quel gouvernement manitobain, qu'il soit néo-démocrate ou conservateur ou libéral, c’est qu'arriver avec des réponses tranchées, comme l'a fait la première ministre en disant une sorte de "non" catégorique, c'est trop compliqué .

Il faut plutôt essayer de trouver des voies qui vont permettre de monter des partenariats. On ne peut pas travailler juste en confrontation , résume M. Boily.

Les Manitobains éliront leur prochain gouvernement le 3 octobre.