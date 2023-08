Bobby Baun, un défenseur reconnu pour avoir aidé les Maple Leafs de Toronto à gagner la coupe Stanley en 1964 malgré une fracture à une jambe, est mort à l'âge de 86 ans.

L'Association des anciens joueurs de la LNH a annoncé son décès mardi, mais la cause n'a pas été dévoilée.

Né le 9 septembre 1936 à Lanigan, en Saskatchewan, Baun a disputé 17 saisons dans la LNH .

Le défenseur de 1,75 m (5'9'') a récolté 37 buts, 187 aides et 1489 minutes de pénalité en 964 matchs entre 1956 et 1973. Il a ajouté trois buts, 12 aides et 171 minutes de pénalité en 96 rencontres de séries éliminatoires.

Bobby Baun a remporté la coupe Stanley avec les Maple Leafs en 1962, 1963, 1964 et 1967. Il a fait sa place parmi les légendes de l'équipe lors de la finale, en 1964, face aux Red Wings de Détroit, quand il a marqué en prolongation lors du sixième match. Il a plus tard révélé qu'il avait marqué malgré une fracture à la jambe.

Il a disputé ses 11 premières saisons dans la LNH avec les Maple Leafs avant d'être sélectionné par les Seals d'Oakland lors du repêchage d'expansion de 1967.

Il a disputé une saison avec les Seals avant de passer aux Red Wings l'année suivante. Baun est ensuite retourné avec les Maple Leafs en 1970, pour le reste de sa carrière.