Retour à la normale à Chibougamau : « lentement, mais sûrement », selon la mairesse

La vie revient tranquillement à la normale à Chibougamau, deux mois après l’évacuation forcée par les feux de forêt historiques. Ces incendies sont aujourd’hui maîtrisés et ne menacent plus la municipalité.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, dont la gestion de cette crise a été saluée par plusieurs, estime que sa municipalité est chanceuse de s’en être sortie presque indemne. Ce n’est pas quelque chose qu’on aime vivre, mais le fait de l’avoir vécu et la manière qu’on a réussi à le faire, tout le monde en équipe, c’est un fait d’armes dont on est bien heureux.

Elle affirme que la municipalité se concentre maintenant sur la collecte du bois brûlé et sur l’aide dont les entreprises ont besoin de la part du gouvernement du Québec. Manon Cyr explique que certains travaux de construction ont également repris. On a deux 20 logements qui ont commencé à être construits, un autres six logements, a-t-elle assuré lors de l’émission C’est jamais pareil. J’ai un 42 lofts qui s’en vient aussi d’ici la fin de l’été. Chantier Chibougamau, leur quartier résidentiel va également de bon train.

Mieux prévenir les feux de forêt

Selon la mairesse, une rencontre avec la SOPFEU est prévue, la semaine prochaine, pour déterminer de quelle manière il serait possible de mieux gérer ce type de crise à l'avenir. Les feux ont fait qu'on a été pris de court un peu et on fait une tranchée mécanique, a-t-elle expliqué. Mais là, ils vont revenir ici la semaine prochaine avec le directeur des incendies pour voir, faire une évaluation et quelle serait les aménagements qui pourraient être faits pour mieux se protéger dans l'avenir.

La municipalité fera également une demande au gouvernement du Québec pour l'instauration d'une direction régionale du ministère de la Sécurité publique.

Encore de la fumée

Chibougamau ressent toujours les effets des feux de forêt, notamment en raison des brasiers toujours en cours dans la zone nordique. C'est la fumée qu'on récolte de ces feux-là parce que, lundi, le vent venait du nord, nord-ouest, a décrit Manon Cyr. Donc, c'est certain qu’on a des conséquences de ça, ici, à Chibougamau, mais c'est quand même léger. C’est rien de comparable à ce qu’on avait vécu au mois de juin.

Ouvrir en mode plein écran La ville a été recouverte de fumée à plusieurs reprises durant le mois de juin. (Photo d'archives) Photo : Avec l'autorisation de Fabien Laprise

L'élue indique que toute la population a été affectée par l’évacuation d’urgence et les incendies. C'est sûr que, même moi, j'ai senti un petit peu aussi [...] l'effet de la diminution de l'adrénaline, puis un peu l'effet de la fatigue, a raconté la mairesse. Mais, je vous dirais que le centre de santé a fait un sondage. Il y a une vigilance qui est mise là-dessus par rapport à la santé mentale, par rapport à la santé physique de tout le monde. Mais, je pense que somme toute, ça a quand même bien été.

L’élue estime que cette expérience a, au final, renforcé sa communauté. Plus forte, plus concertée, plus reconnaissante et résiliente , a-t-elle conclu.

Selon une entrevue de Frédéric Tremblay