Efficacité Nouvelle-Écosse soutient que d’ici septembre les délais allant jusqu'à un an pour obtenir des remises pour des projets d'efficacité énergétique seront chose du passé.

Ç’a été un long chemin et un long processus pour de nombreux Néo-Écossais , admet la porte-parole de l’agence Janet Tobin.

Nous recevons des courriels et des appels téléphoniques à des niveaux bien au-delà de tout ce que nous avons vu au cours des dernières années

Depuis que le gouvernement fédéral a annoncé l’Initiative canadienne pour des maisons plus vertes en 2021, la demande a beaucoup augmenté pour Efficacité Nouvelle-Écosse. Janet Tobin dit que l’agence reçoit environ 1100 demandes par mois.

Publicité

Le programme offre des incitatifs pour les améliorations écoénergétiques, et des rabais fédéraux et provinciaux sont disponibles.

Les remises fédérales étaient initialement gérées par Ressources naturelles Canada, mais Efficacité Nouvelle-Écosse a pris la relève ce printemps, car des milliers de Néo-Écossais étaient en attente.

Janet Tobin indique que les lenteurs dans le système s’expliquent d’une part par la popularité des programmes , mais aussi à cause des erreurs des informations provenant de Ressources naturelles Canada.

Elle explique qu'Efficacité Nouvelle-Écosse a embauché du personnel supplémentaire et modifié ses processus internes pour aider à se rattraper.

Plus grande capacité de traitement

Le nombre de dossiers qu’Efficacité Nouvelle-Écosse peut traiter chaque semaine est récemment passé de 400 à 700. Ce qui fait que d'ici cet automne, Efficacité Nouvelle-Écosse s’attend à ne devoir traiter que des nouvelles demandes.

Publicité

Brent Landry de Howie Centre, en Nouvelle-Écosse, attend son remboursement depuis près d'un an. Il a ajouté de la mousse isolante pulvérisée et de la mousse de polystyrène à sa maison et a demandé le remboursement en novembre dernier.

Je ne fais rien d'autre qu'essayer d'obtenir l'argent depuis pour cette remise , dit-il.

Il précise que les travaux ont coûté environ 12 500 $ et qu'il s'attend à recevoir un remboursement d’environ 5000 $. Sa dernière communication avec Efficacité Nouvelle-Écosse remonte au 7 juillet et qu'on lui a dit qu'ils étaient sur le point d'accorder la remise. Janet Tobin apprécie la patience des gens durant les longs délais.