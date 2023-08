Grève des employés des magasins d’alcool : des commerçants locaux sous pression

Alors le conflit de travail entre la Société manitobaine des alcools et des loteries et le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) continue, la pression commence à se faire sentir sur les brasseurs et commerçants d’alcool de la province.

La grève rotative des employés des magasins d’alcool débutée le 19 juillet s'est transformée en grève généralisée à l'échelle de la province, mardi dernier.

Au cours de la fin de semaine dernière, tous les magasins d'alcool gérés par la province, à l'exception de deux à Winnipeg, étaient fermés.

Pour plusieurs commerçants qui s’approvisionnent ou distribuent leurs produits dans les magasins de la société d’État, la grève commence à avoir des conséquences économiques et logistiques.

Le représentant commercial à la microbrasserie Kilter Logan Picton estime qu’entre 10 % à 30 % de leur production se retrouvent en temps normal sur les tablettes des magasins de la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Même s’ils parviennent à écouler une bonne part de leur stock dans les restaurants et les bars, la situation crée de l’incertitude.

Quand tu es habitué à avoir une certaine [quantité] de bière avec eux autres chaque semaine, ça change les affaires… explique-t-il au micro de l'émission Le 6 à 9, mardi matin.

Si la grève se prolonge, la production de l’automne ou de l’hiver pourrait être touchée, d’après lui.

Si on n’est pas sûr des ventes, ça commence à être difficile. Qu’est-ce qu’on va brasser, quand est-ce qu’on va le brasser? Est-ce qu’il y a des choses qu'on ne va juste pas être capable de faire parce qu'on ne vend pas assez de bière?

De surcroît, la vente hors province ne peut pas être envisagée comme une possibilité pour son entreprise, si les choses ne s’améliorent pas, selon M. Picton. Les processus en la matière sont, d’après lui, longs ou trop dispendieux.

La gérante du magasin Clearview Co-op, à La Broquerie, Louise Tétrault Asselin, dit aussi ressentir les effets de la grève depuis une ou deux semaines.

Nos étagères commençaient à se vider et on ne pouvait pas mettre de produits pour les remplacer , raconte-t-elle. Même au pire de la COVID, les étagères n’étaient pas vides comme ça. [...] J’ai jamais vu ça.

Elle dit avoir constaté une baisse des ventes et du nombre de clients dans son commerce. J’ai vraiment réalisé, la semaine passée, que c’est vraiment plus calme. [Les gens] savent qu’on n’a pas de produits alors ils ne s'arrêtent pas.

Face à la fonte de ses réserves, elle se réjouit de constater que certains magasins d’alcool sont demeurés ouverts aux clients commerciaux.

C'est comme un peu d’espérance , affirme-t-elle.

Elle doit toutefois assurer elle-même la livraison de ses commandes.

Là, si moi je veux des produits sur mes étagères, je dois personnellement, avec mes employés, aller à Winnipeg, remplir notre camion et revenir. On peut faire ça trois fois par semaine, disons, jusqu’à tant que la grève soit finie.

Réduire les conséquences sur les brasseurs indépendants

Dans un message envoyé lundi dernier aux brasseurs indépendants, la Société manitobaine des alcools et des loteries concède que la pénurie de personnel causée par la grève a considérablement réduit sa capacité de procéder au référencement des nouveaux produits locaux.

La société d’État indique qu'elle augmentera sa capacité de traitement des demandes à partir de jeudi pour les brasseries qui ont de nouveaux lots prêts à être distribués et des produits périssables qui doivent être mis en canettes ou en fût dès que possible.

Cette démarche permettra aux brasseries de vendre leurs produits dans leur propre boutique ou chez des vendeurs privés, mais ne pourra pas remplir les tablettes des magasins de la société de la Couronne pour le moment.

Dans un communiqué transmis par courriel, un porte-parole de la Société manitobaine des alcools et des loteries ajoute qu'ils sont conscients de l'impact démesuré de la grève sur les petits producteurs locaux et ne souhaitent pas qu’ils soient affectés négativement par l'interruption de travail .

Qu’ils nous disent qu’ils vont continuer de [traiter nos demandes], ça nous donne un peu de confiance , affirme Logan Picton.

Toutefois, ni lui ni Louise Tétrault Asselin ne croient en une résolution rapide du conflit.

Lundi, un conciliateur indépendant a recommandé aux deux parties de procéder à un arbitrage afin de mettre fin à la grève.

La société d'État a indiqué qu'elle acceptait les recommandations du conciliateur et qu’elle attendait maintenant une réponse de la part du syndicat.

Le président de MGEU, Kyle Ross, indique, quant à lui, que le syndicat est ouvert à cette idée, mais que la mise en place de conditions sera nécessaire avant d’aller de l'avant.

Les membres du syndicat participeront à une manifestation devant le Palais législatif, mardi, afin de réitérer leurs demandes auprès de leur employeur.

Avec des informations de Patricia Bitu-Tshikudi, Antoine Brière et Bartley Kives