La date précise de sa disparition n'est pas connue.

Ce sont des citoyens qui ont remarqué l’absence de cette croix ces derniers jours et qui l’ont signalée à la ville le samedi 12 août. Sans pouvoir identifier une date précise, on estime que le larcin aurait eu lieu entre cette date et le 4 août.

La croix du monument semble avoir été coupée avec une scie électrique. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le croix a été sciée avec ce qui semble être un outil électrique puissant, un geste qui a été fait sans que personne ne s’en rende compte.

C’est déplaisant, c’est alarmant, c’est décevant […] Je trouve ça triste. Aujourd’hui, on fête notre fête.

En cette Fête nationale de l’Acadie, une cérémonie de levée du drapeau est prévue en fin de journée sur ce site situé à distance de marche du pont interprovincial qui relie le Nouveau-Brunswick au Québec.

Les organisateurs confirment que l’événement aura lieu comme prévu.

Aucun geste politique

Jean-Guy Levesque rejette la possibilité que ce geste ait une connotation politique de quelque forme que ce soit. La première question qui est venue à la tête de bien des gens, est-ce qu’on en a contre les Acadiens? Pas du tout. C’est évacué pour moi. C’est un vol , croit le maire de Campbellton.

Jean-Guy Levesque, maire de la Communauté régionale de Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Jean-Guy Levesque pense que les malfaiteurs ont volé la croix en raison de la présence de cuivre dans le monument, un métal prisé en raison de sa valeur.

La croix sera remplacée, promet la ville, qui assume la responsabilité du site depuis sa création en 2012. Le coût de remplacement est estimé à 8000 $.

Le monument est couvert par une assurance, mais Jean-Guy Levesque croit qu’avec la franchise exigée par l’assureur, la ville devra quand même débourser plusieurs milliers de dollars.

Le monument de la résistance acadienne de Campbellton avec sa croix. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La GRC confirme qu’une plainte pour ce vol a été déposée le 14 août et qu’une enquête est en cours.

Le monument à la résistance acadienne de Campbellton souligne le rôle joué dans l’histoire par le village éphémère de La Petite-Rochelle.

Le site du monument de la résistance acadienne de Campbellton est situé près du pont interprovincial J.C. Van Horne. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Établi en 1758 par des Acadiens fuyant la déportation, le village a été détruit par les Anglais en 1760. Les réfugiés se sont ensuite dispersés des deux côtés de la Baie des Chaleurs et ont fondé plusieurs communautés toujours présentes de nos jours.

Selon la Commission de l’Odyssée acadienne, il existe 16 monuments commémoratifs du Grand Dérangement. Ils sont installés aux quatre coins des provinces de l’Atlantique, au Québec ainsi qu’en Louisiane.