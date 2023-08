8 adolescents arrêtés après une attaque au centre commercial Polo Park, à Winnipeg

Huit adolescents âgés de 13 à 17 ans ont été arrêtés, après avoir agressé et dérobé trois jeunes de 15 et 16 ans à Polo Park, le plus grand centre commercial du Manitoba.

La police est intervenue vendredi, aux alentours de 18h10, pour une altercation dans un magasin du centre commercial.

Un des jeunes faisant partie du plus gros groupe a brandi une arme à feu et un autre a volé le téléphone cellulaire d’une des victimes , détaille un communiqué de presse de la police publié mardi.

Les choses se sont rapidement envenimées et les deux groupes de jeunes ne se connaissaient pas auparavant , est-il précisé.

L’une des victimes, âgée de 15 ans, a été légèrement blessée, mais n’a pas eu besoin d’être transportée à l’hôpital.

Les agresseurs sont, quant à eux, parvenus à s’enfuir avant l’arrivée des policiers, mais les agents ont réussi à retrouver huit suspects dans le secteur du centre commercial, peu après l’incident.

La police a notamment découvert un grand couteau et une arme de poing conçue pour ressembler à un Glock 19 sur ces jeunes.