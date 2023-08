Le 41e Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul bat son plein

Depuis 2018, les visiteurs du Symposium sont conviés au Pavillon Jacques Saint-Gelais Tremblay du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul (MACBSP) pour y rencontrer les artistes participants et les voir à l'œuvre. Cette année, ce sont 13 créateurs du Québec, du Canada et de la scène internationale qui sont rassemblés.

Dans cette ancienne école où chaque artiste est installé dans un ancien local de classe transformé en atelier, l’ambiance est propice aux discussions. Voilà qui est parfait pour en apprendre davantage sur la pratique artistique de chacun.

Cette année, la thématique est basée sur deux questions, Qui est Je? et Qui est “Nous?”. Et on aborde à travers ces deux questions, le thème de l'identité , souligne Anne Beauchemin, directrice artistique du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul.

L’artiste néo-zélandaise Annaliese Rosa Brown adopte l’identité de genre multiple. Durant le symposium, iel s’est donné l’objectif de réaliser trois sculptures en céramique inspirées du personnage mythique qu’on appelle le Golem.

Annaliese Rosa Brown est originaire de la Nouvelle-Zélande. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Pendant très longtemps, le Golem a été vu comme une figure négative, mais dans un sens encore plus ancien, il a un sens de guérison, un sens très très positif d’apporter du bien. Annaliese travaille sur la notion d'identité pour donner énormément de liberté et de multiplicité à cette notion d’identité. C’est le sens que prend le Golem dans son projet, explique la directrice artistique.

Habituellement, je travaille seule, personne ne me voit et je ne parle à personne. Mais d’être ici et de travailler sur l'identité et la communauté ajoute une couche de sens, car je laisse entrer la communauté dans mon travail. C'est quelque chose de très spécial , souligne Annaliese Rosa Brown.

Lucas Morneau est originaire de Terre-Neuve-et-Labrador. Il vit et travaille à Sackville, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

L’artiste canadien Lucas Morneau a lui-même teint en rose, en vert et en jaune fluo, la laine qui lui servira à réaliser un costume de lutteur, à sa taille. Il s’est notamment inspiré des lutteurs connus sous le nom des Hollywood Blonds ainsi que de membres de sa famille pour concrétiser cette nouvelle création.

Mon grand-père et ses deux frères étaient des lutteurs dans la ville de Québec, pendant les années 40 et 50, et ils ont travaillé dans le monde la lutte jusqu’aux années 80. Mais avec ce projet, je mélange la lutte avec le drag, parce que la lutte, c’est vraiment un type de drag avec le spectacle, les performances, la personnalité , décrit Lucas Morneau.

L'artiste-peintre Rosalie Gamache souhaite réaliser cinq tableaux de différents formats durant le Symposium. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Dans son lumineux atelier au symposium, l’artiste-peintre québécoise Rosalie Gamache dit adorer la richesse des rencontres avec le public.

C'est rare les événements où les gens ont accès à ce qui se passe dans l’atelier et à la création directe. Aussi, tous les échanges avec les visiteurs sont vraiment enrichissants, à mon avis. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir sur mon travail, et ça permet des discussions super intéressantes. J'adore entendre la façon dont les gens interprètent mon travail, et moi, ça me donne des idées pour peut-être explorer d’autres pistes.

Ève Provost Chartrand devant un mur de photos de son cabinet de curiosités. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Quant à l’artiste interdisciplinaire Ève Provost Chartrand, elle invite le public à découvrir un foisonnant cabinet de curiosités peuplé de sculptures, de champignons en forme de fleurs, de broderies et de bien d’autres objets étranges. Dans sa démarche, l’artiste nous parle de la multiplicité des corps et de la beauté.

Une sculpture d'Ève Provost Chartrand où on distingue plusieurs champignons «momifiés» par un procédé de durcissement et de vernissage. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Les colonisateurs, les hommes richissimes à l’époque parcouraient le monde et collectionnaient des curiosités, les mettaient sous verre et créaient souvent un mur de divinités et un mur de monstruosités. Les gens étaient invités à visiter le musée et, selon leurs ressemblances, ils étaient catalogués comme étant monstrueux ou comme étant sublimes et magnifiques , relève l’artiste.

Ève Provost Chartrand réalise des tableaux qui intègrent des broderies d'insectes de son cru et des plaques anatomiques du 18e siècle. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Moi, dans les dernières années, j’ai été diagnostiquée avec plein de choses. Je vais souvent à l’hôpital, et je me sens souvent comme une curiosité. J’ai l’impression que mon identité n’est pas vraiment reconnue. Alors, je me suis dit : "Ok, moi je vais être la curiosité, mais la curiosité qui est différente, qui propose un corps différent, mais aussi plein de vitalité et de beauté qui génère encore quelque chose de magnifique" , explique Ève Provost Chartrand.

Une visiteuse en discussion avec Antoine Lortie. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

L'artiste-peintre Antoine Lortie, de Québec, effectue une œuvre de grand format durant le symposium. Celle qu’il appelle sa jumelle numérique, la Princesse Victoria Institunia, y est représentée trois fois plutôt qu’une.

On peut souvent dire qu’on a un monde qui se fracture en écartillements, qui se brise. Mais en art, moi, je crois que c’est notre tâche de souder ce monde-là. Donc par la composition de la peinture je souhaite amener, via la beauté, une sensation de résolution, de maintenance de quelque chose qui se disperse, mais qui pourtant se contient, en soi.

Les jeux vidéo et le monde du numérique en général nourrissent l’univers pictural d’Antoine Lortie.

Je choisis la peinture pour faire l’image, mais tout le numérique, c’est la façon d’aller chercher l’espace matriciel nécessaire pour combler cette mythologie personnelle. Les deux sont liés, mais on parlait de monde qui se défait. Là, le monde se défait au contact de l’ordinateur donc en faisant des images, j’explore la condition du présent, la condition technologique, et mon image se dote de ce binôme-là, de cette séparation entre réel et virtuel.

L'artiste Chuck Samuels explique son travail photographique à quelques visiteurs. Photo : Radio-Canada / Victor Paré

Pascal Caputo, Bernard Carrière, Noémie DesRoches, Josiane Lanthier, Rudy Nzongo Kumbu, Josiane Roberge, Olivier Roberge et Chuck Samuels font également partie de la très belle cohorte d’artistes qu'on rencontre au 41e Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.