Depuis lundi, 6500 résidents du secteur Saint-Louis-de-France, à Trois-Rivières, sont sous le coup d’un avis de non-consommation de l’eau du robinet, parce qu’une ou des personnes seraient entrées sur le site du réservoir d’eau potable, dont « l'accès est limité », indique la Ville.

Lors de la tournée quotidienne des installations de gestion d'eau potable, nos équipes ont remarqué qu'il y avait eu du vandalisme aux installations du réservoir de la mairie , explique le responsable des relations publiques et porte-parole de la Ville, Mikaël Morrissette. Ce réservoir est situé près du parc de la Terre-des-Loisirs et du complexe sportif.

Les gens peuvent tout de même utiliser l’eau pour laver leur vaisselle et vêtements ainsi que pour prendre un bain ou une douche.

Ils ne doivent toutefois pas la boire et l’utiliser pour la nourriture, donc l’eau embouteillée est recommandée pour ce type d’utilisation. Les aliments cuisinés avec l’eau du robinet depuis le 14 août 2023 doivent être jetés.

Il s’agit d’un avis préventif. Ce n’est pas parce que la Ville de Trois-Rivières a détecté une bactérie dans l'eau pour le secteur de Saint-Louis-de-France [qu’il y a un avis], c'est vraiment parce que, puisqu'il y a des gens qui auraient eu accès aux trappes [du réservoir], avant de pouvoir dire que l'eau elle est potable et consommable, on doit faire des tests et d'échantillonnage pour s'assurer qu'il y a rien eu dans le réservoir , explique M. Morrissette.

L’accès au site est limité. Les trappes sont cadenassées, donc pour arriver à accéder au réservoir, ça prend de la volonté. On n’arrive pas là par hasard. C'est un acte qui est plutôt déplorable, surtout considérant le fait que plusieurs milliers de personnes sont impactées par ça.

Ouvrir en mode plein écran L’avis touche “la population et les commerces concernés par cet avis se trouvent dans le périmètre délimité par le boulevard Thibeau nord à partir de la rue du Ruisseau-Martin, par la rue Saint-Alexis du côté est du boulevard Thibeau à partir de la rue du Ruisseau-Martin ainsi que par la rue Louis-de-France au complet”, indique la Ville de Trois-Rivières. Photo : Ville de Trois-Rivières

Mikaël Morrissette estime que ça prend entre 24 et 48 heures avant de pouvoir lever l’avis qui est tout de même en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Il affirme que la Ville évalue la possibilité d’ajouter des mesures supplémentaires pour éviter que ce genre de situation n’arrive .

D’après l'entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin