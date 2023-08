Des nomades automobiles coincés après avoir été évincés du Walmart de Squamish

Les personnes qui vivent dans leur véhicule à Squamish, à une soixantaine de kilomètres au nord de Vancouver, ne pourront plus se garer la nuit dans le stationnement du Walmart local après que le magasin à grande surface a annoncé qu'il n'autoriserait plus le stationnement à long terme.

Cette restriction survient deux ans après que le conseil de district de Squamish , une Mecque de l’escalade et d’autres activités de plein air, a adopté un règlement interdisant aux gens de passer la nuit garés dans les rues de la ville.

Dans une déclaration envoyée par courriel, Walmart précise que des enjeux comme des altercations verbales et physiques, des déchets, des fuites d'eaux usées et l'utilisation de propane et de génératrices ont mené à sa décision.

Désormais, les véhicules ne pourront être garés dans le stationnement du Walmart pendant plus de trois heures.

Nous compatissons à la crise du logement qui sévit actuellement au Canada et n'avons pas pris cette décision à la légère. Cependant, nos stationnements existent pour répondre aux besoins à court terme des clients, et nous ne sommes pas en mesure d'offrir un stationnement à long terme , indique Walmart dans la déclaration.

Peu d’endroits où passer la nuit

Cette dernière restriction signifie qu'il y a de moins en moins d'endroits où dormir pour les personnes qui vivent dans un véhicule.

Thomasina Pidgeon, qui vit dans une fourgonnette à Squamish depuis près 24 ans, est membre du groupe de défense Vehicle Residents of Squamish Advocacy Group. Il y a certainement eu une culture de la vie en fourgonnette à Squamish , dit-elle. Maintenant, dit-elle, si elle se gare dans une rue de Squamish, elle risque de voir des agents municipaux venir lui demander de déplacer son véhicule.

La vie libre qui m'attirait tant s'est transformée en une vie de clandestinité et de stress.

Selon Thomasina Pidgeon, les gens choisissent le nomadisme automobile pour diverses raisons. Elle explique qu’ils ont été exclus du marché actuel de la location ou de l’achat immobilier, qu’ils le font pour d’autres raisons financières ou pour des raisons de santé mentale, qu'ils visitent la région et veulent dormir sur place plutôt qu'à l'hôtel. Certains, dit-elle, préfèrent tout simplement ce mode de vie.

Thomasina Pidgeon et sa fille Cedar, assises ensemble dans leur véhicule. Thomasina Pidgeon dirige une entreprise à Squamish, mais elle dit qu'elle ne peut toujours pas se permettre de payer un logement. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Thomasina Pidgeon dit qu'elle a essayé de rester dans des terrains de camping, mais que ceux-ci imposent des limites à la durée du séjour et qu'elle a été expulsée parce qu'elle avait dépassé la durée d'accueil. Les terrains de camping sont également payants.

Si je voulais vivre dans une maison, je ne pourrais jamais me le permettre. C'est tout simplement trop cher , dit-elle.

Développer des logements abordables

Ce grand nombre de véhicules allait forcément avoir un impact à un moment ou à un autre , constate le maire de Squamish, Armand Hurford.

Or, comme la propriété de Walmart est privée, l'entreprise a le droit de prendre cette décision, précise-t-il.

Armand Hurford indique que la municipalité ne connaît pas le nombre exact de personnes qui vivent dans leur véhicule à Squamish.

Le maire de Squamish, Armand Hurford, affirme que le district travaille «énergiquement» à la création de logements abordables dans la communauté. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Le maire dit que la solution au problème comporte plusieurs volets et qu'il faut d'abord comprendre pourquoi les gens vivent dans leur véhicule et traiter chaque situation en conséquence. Il reconnaît que les personnes qui font du camping récréatif, celles qui n'ont pas les moyens de s'offrir un logement traditionnel et les populations vulnérables utilisent leur véhicule comme logement.

Notre objectif, en tant que municipalité, est de travailler de manière acharnée sur le logement abordable , ajoute Armand Hurford.

Selon le recensement de 2021, la population de Squamish a augmenté de 22 %, soit d'environ 4000 personnes par rapport à 2016. Cette augmentation, combinée au faible nombre de logements abordables, a créé une situation dans laquelle de plus en plus de personnes sont obligées de vivre dans des camionnettes, précise Armand Hurford.