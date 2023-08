Fermeture des tribunaux dans la Péninsule : la cause sera entendue en cour mercredi

La Cour du banc du Roi de Bathurst entendra mercredi matin la plaidoirie du Forum des maires de la Péninsule acadienne dans son intention d’invalider la décision du gouvernement Higgs de fermer les services de justice à Caraquet et à Tracadie en 2022.

Le Forum des maires persiste et signe , a expliqué son président et maire de Caraquet, Bernard Thériault.

La Péninsule acadienne possédait la seule sous-unité judiciaire entièrement en français dans la province. Les juges, les avocats, les travailleurs sociaux et les employés du système judiciaire pouvaient travailler en français.

Ouvrir en mode plein écran Le palais de justice de Tracadie-Sheila a été fermé en juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh J. Flemming, a décidé de transférer les causes entendues en Cour provinciale à Caraquet au palais de justice de Bathurst et de Miramichi en janvier 2022. Six mois plus tard, il a fermé le tribunal de Tracadie, ouvert une journée par semaine.

La province a aussi retiré les services d'aide juridique dans la région.

En plus de perdre des services en français, les gens de la région doivent désormais faire jusqu’à plus d’une heure de route pour se présenter en cour.

Plainte du Forum des maires

Le Forum a répliqué en déposant une plainte en cour afin de forcer le gouvernement Higgs à revoir sa décision de priver la région de services juridiques essentiels.

Tout ça a été balayé du revers de la main. Les entités juridiques de Miramichi et de Bathurst, où ont été transférées les causes, exigent le bilinguisme. C’est pour nous une défaite majeure.

Devant cette cause, l’élu invite d’ailleurs les organismes acadiens à les appuyer dans ce dossier.

Ouvrir en mode plein écran Les maires Denis Landry (Hautes-Terres), Joseph Lanteigne (Rivière-du-Nord) et Bernard Thériault (Caraquet). Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Je ne veux pas faire de politique, mais je vais en faire pareil. La Société de l’Acadie du N.-B. dépense des milliers de dollars pour remettre en cause la nomination d’une lieutenante-gouverneure anglophone à qui j’ai parlé à plusieurs reprises en français. Maintenant, prenez cet argent et investissez-là dans notre cause , demande le président du Forum des maires de la Péninsule acadienne.

L'Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick s'est déjà engagée aux côtés du Forum des maires dans cette saga.

Le regroupement des élus s’attend à un long combat juridique et s’y prépare en conséquence. L’argument linguistique sera la principale arme du Forum dans cette confrontation face à la province, qui devrait répliquer avec des points portant sur les coûts des services.