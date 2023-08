Un nouveau programme pour promouvoir la culture gaélique en N.-É.

Une nouvelle initiative vise à promouvoir la langue et la culture gaéliques dans les entreprises de la Nouvelle-Écosse en offrant du financement aux entreprises qui incluent le gaélique dans leurs activités quotidiennes.

L’initiative commerciale gaélique appuiera toute sorte de projets, par exemple des restaurants qui offrent des menus en gaélique ou des entreprises qui affichent que certains des employés parlent le gaélique pourraient recevoir 1000 $ du Bureau des affaires gaéliques.

Nick Nickerson, co-fondateur du programme, indique que les entreprises peuvent également offrir des incitations à l'utilisation de la langue, y compris des réductions si les repas sont commandés en gaélique.

Il dit que des programmes similaires ont été lancés en Irlande et en Écosse et qu’ils ont eu des impacts positifs pour les clients et pour les entreprises.

La langue, la culture et la musique gaéliques sont arrivées en Nouvelle-Écosse à la fin des années 1700 avec des immigrants écossais. Selon le Conseil gaélique de la Nouvelle-Écosse, la province est maintenant la seule région en dehors de l'Écosse où la langue survit.

Mais pour la plupart des gens, les connaissances de la culture et de la langue gaélique ne servent pas , déplore Nick Nickerson. Promouvoir le gaélique par le biais des entreprises est l'un des moyens les plus accessibles pour permettre aux gens de redécouvrir et de réapprendre la langue et la culture.

Il remarque que déjà plusieurs entreprises ont intégré le gaélique dans leur travail, y compris un magasin de plein air au Cap-Breton qui offre des informations sur les sentiers de randonnée en langue gaélique.

Nick Nickerson dit que le programme est en mesure d'aider les entreprises à financer ces changements.

Ouvrir en mode plein écran Le député provincial d'Inverness et vice-premier ministre, Allan MacMaster, est aussi ministre des Affaires gaéliques. Il annonce que la province offre 1000 $ à toute entreprise qui se joint à l’initiative commerciale gaélique Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Cette initiative arrive à un moment où des groupes de toute la province tentent de préserver et de promouvoir la culture. Beaucoup de gens qui parlaient le gaélique sont morts et Nick Nickerson croit que l'avenir de la langue repose sur les jeunes générations.

Il estime qu'environ un tiers du patrimoine de la province est lié à la culture gaélique. La Nouvelle-Écosse est aussi l'un des rares endroits où le gaélique est parlé dans le monde.

C'est le genre de chose qui rend notre île unique et notre province unique , estime Allan MacMaster.

Le ministre du Bureau des affaires gaéliques espère que les entreprises réaliseront le potentiel que cette initiative pourrait avoir non seulement pour développer les affaires, mais aussi pour la culture gaélique.

L’initiative en est à sa première année, mais la Nouvelle-Écosse espère qu’au moins 20 à 30 entreprises présenteront des projets dans les années à venir.