Le nouveau tronçon de la route 389 est ouvert

Depuis lundi, les automobilistes doivent emprunter ce nouveau tracé de la route 389 à Baie-Comeau, dont l'ouverture officielle est prévue à la fin des travaux.

Le tronçon habituel à partir du boulevard Comeau, quand à lui, est fermé jusqu’au 31 août, alors qu'il sera raccordé à la nouvelle route au kilomètre 4. Les accès aux commerces et au lac à la Chasse y demeurent accessibles, mais il est impossible de continuer au-delà du quatrième kilomètre.

Ouvrir en mode plein écran La 389 est maintenant accessible par l'avenue du Labrador. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ceci dit, une fois la nouvelle bretelle de sortie terminée au début du mois de septembre, les deux routes permettront de se rendre à Fermont.

Publicité

Circulation perturbée

Pour emprunter le nouveau tracé, les usagers passent maintenant par l'avenue du Labrador, où des travaux de finition sont toujours en cours.

Le chantier de construction se déroule alors que d'autres travaux de réfection ont lieu sur la route 138, où la circulation se fait sur une seule voie sur le boulevard Pierre-Ouellet.

Ouvrir en mode plein écran Depuis lundi, les automobilistes ne peuvent plus emprunter la route 389 à partir du boulevard Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

C’est pourquoi la conseillère en communication du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Sarah Gaudreault, demande aux automobilistes de faire preuve de patience et de prudence. Elle s’attend à voir des files d’attente et des délais plus longs qu’à l’habitude.

Elle recommande de porter une attention particulière à la signalisation depuis l’avenue du Labrador, puisque le nouveau tracé n’est pas encore indiqué sur Québec 511 ou sur les outils cartographiques.

Le programme d'amélioration de la route

La 389 s’est classée à trois reprises au palmarès des pires routes du Québec établi par CAA-Québec.

Publicité

Le déplacement du tronçon s’inscrit dans le cadre du programme d'amélioration de la route, au coût de 525 M$. Les travaux du tronçon des 22 premiers kilomètres, qui relient Baie-Comeau à Manic-2, sont entamés depuis mars 2020.

Au terme de cette étape du projet, qui est prévu en 2024, le trajet jusqu'à la centrale sera raccourci à 20 kilomètres. L'investissement est de plus de 121 millions de dollars.

Une fois l’ensemble des travaux complété, le chemin qui relie Fermont a la route 138 aura été écourté de 25 kilomètres.

D'après les informations de Camille Lacroix