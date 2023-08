La chanteuse Avril Lavigne fait partie des cinq nouveaux membres de l'Allée des célébrités canadiennes, qui marque cette année son 25e anniversaire.

L'auteure-compositrice-interprète s'est fait connaître avec des succès tels que Complicated et Sk8er Boi.

Tantoo Cardinal, actrice crie et métisse prolifique, recevra également une étoile sur un trottoir du quartier des spectacles de Toronto, en reconnaissance d'une carrière qui s'étend sur cinq décennies. Elle jouera dans le prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Il en sera de même pour Gary Slaight, philanthrope et figure emblématique de l'industrie de la radiodiffusion, ainsi que pour Michael Budman et Don Green, cofondateurs de la marque Roots.

L'Allée des célébrités canadiennes soulignera son anniversaire lors d'un événement spécial prévu le 2 décembre, qui sera diffusé par CTV à une date ultérieure.

L'organisation a déjà annoncé que l'attaquant vedette de la Ligue nationale de hockey Connor McDavid et le commentateur de télévision Rick Mercer seraient intronisés cette année.

D'autres intronisations doivent être dévoilées au cours des prochains mois.