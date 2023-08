Inquiétude pour les sans-abri de Thunder Bay à l’approche de l’automne

Dans le Nord-Ouest de l’Ontario, les organismes de soutien aux sans-abri de Thunder Bay remarquent qu’il y a plus de gens à la rue que jamais.

Selon les données du Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay (CASSDTB), 1217 personnes attendent d’accéder à un logement, dont 56 qu’on estime avoir besoin d’un important soutien.

En 2022, plus de 100 personnes ont accédé à un logement avec l’aide d’Elevate NWO. 12 mois plus tard, il y a une si grande pénurie d’appartements qu’aucun sans-abri n’a pu déménager.

Nous savons que nos agences, nos hôpitaux, sont à bout de souffle , estime le maire de Thunder Bay, Ken Boshscoff.

Nous en sommes à un point de rupture.

D’après le dernier recensement de la population itinérante mené par Elevate NWO, il y a en ce moment 140 personnes réparties dans 12 campements à travers la ville de Thunder Bay. L’an dernier, il n'y en avait que 55.

Aaron Ranta, un sans-abri depuis un peu plus de trois semaines après avoir perdu son appartement, craint que la situation s’aggrave d’ici le changement des saisons.

La plupart des gens sont à un demi-pas d’être [à la rue] aussi , dit-il.

Je vois des gens faire la manche et ils ont ce regard d’avoir perdu.

Ouvrir en mode plein écran Aaron Ranta trouve difficile de vivre avec la stigmatisation qui entoure le sans-abrisme. Photo : CBC/Marc Doucette

La menace de l’hiver

Je suis très inquiète de ce que l’hiver pourrait causer compte tenu du nombre de sans-abri que nous avons présentement , partage Cynthia Olsen, directrice de l'engagement communautaire et des initiatives stratégiques de la Ville de Thunder Bay.

De janvier à juin 2023, 21 sans-abri ayant besoin d’un important soutien ont été retirés de la liste d’attente. Au total, 39 personnes ont accédé à un logement.

Malgré la crise immobilière, les organismes de soutien s’efforcent de se rendre sur les lieux de campements pour offrir des services.

Ceci fait suite à une décision du conseil municipal survenue en avril, qui a adopté une approche basée sur les droits de la personne pour gérer les campements.

Si vous dispersez les gens d’un endroit, le système risque d’en perdre et il faut tout recommencer , explique Mme Olsen.

La seule façon de réellement répondre au besoin de la population itinérante est en s’assurant que la communauté entière adopte la même approche. Il faut non seulement que les fournisseurs de services aient une volonté de participer, il leur faut un mandat , croit Ken Ranta, directeur des services sociaux intégrés du CASSDTB .

Il faut pratiquement exiger une participation de chaque secteur pour assurer que la réponse à la crise soit significative.

Un sourire peut faire la différence

Un aspect du sans-abrisme a visiblement changé à Thunder Bay : sa visibilité.

C’est beaucoup plus visible maintenant et cela correspond au besoin [des gens] d’un sentiment de sécurité et de communauté , estime Ken Ranta.

Une meilleure visibilité facilite aussi l’accès à des services. Même les individus ayant un logement visitent des campements puisqu’ils se sentent en sécurité en accédant aux services offerts par les différents organismes qui visitent les lieux.

Un sourire peut faire la différence. La plupart des gens veulent simplement discuter avec quelqu’un , dit Aaron Ranta, qui souligne également le problème que provoque la stigmatisation du sans-abrisme.

Selon lui, il y a une certaine honte associée à demander de l’aide, entre autres.

Ne les jugez pas, ne les dénigrez pas. Réalisez que ce sont toujours des personnes. Tout le monde a une histoire. Qui vous êtes ne devrait déranger personne, ne pensez pas que vous êtes meilleur ou pire qu’un autre.

Reconnaissant la gravité de la situation, le maire Ken Boshcoff croit que Thunder Bay a atteint la limite en matière de capacité de réponse.

Cela démontre que nous avons besoin d’aide du fédéral sur le plan autochtone et d’aide provinciale pour les questions de santé et de dépendance.

Avec les informations de Sarah Law de CBC