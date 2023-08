COVID-19 : un automne moins inquiétant, selon la santé publique régionale

La direction régionale de la santé publique se fait rassurante quant à la rentrée scolaire. Alors que 21 % des nouveaux cas de COVID-19 sont dûs au nouveau variant Eris, le directeur Donald Aubin estime qu'il faut être vigilant, mais pas à outrance.

Il s'attend à une hausse de la contamination en raison de la rentrée scolaire, mais il ne prévoit pas un automne catastrophique comparativement aux années passées.

Il y a deux ans, trois ans, on a vécu des automnes lourds. Je ne m’attends pas à un automne de ce type-là.

Le Dr Aubin ajoute toutefois qu’en plus de la COVID-19, le virus de l’influenza touche aussi fortement les gens durant l’automne. Celui-ci, on ne sait jamais jusqu’à quel point il va frapper la population, a-t-il prévenu à l'émission C'est jamais pareil. Ça, c’est un inconnu parce qu’on a deux virus qui frappent souvent en même temps. Donc, comment ça va se passer cet automne? Ça va dépendre beaucoup de la force de frappe de l’influenza, mais aussi d’Eris, de quelle façon il va se comporter.

Le nouveau variant Eris prend désormais beaucoup de place au Québec, selon le directeur régional de la santé publique. C’est en raison de sa forte capacité de transmission que sa présence est aussi importante dans la province, selon le Dr Aubin.

Même base biologique

Puisque Eris possède la même base biologique que d’autres variants de la COVID-19, la force de défense de la population est plus tenace contre cette nouvelle variation du virus. Par contre, Eris n’est pas inclus dans le vaccin actuel. Donald Aubin recommande donc aux gens qui le souhaitent d’attendre en octobre pour recevoir une nouvelle dose.

Moi je pense que c’est préférable pour la population, ceux qui le peuvent, il y en a qui, évidemment, doivent recevoir un vaccin pour différentes raisons et qui se disent : "moi, je ne peux pas attendre", a-t-il expliqué. Mais, ceux qui peuvent attendre pour avoir le nouveau vaccin, je pense que c’est un net avantage, parce que si vous recevez le vaccin actuellement, vous allez être obligé d’attendre un six mois avant d'avoir la nouvelle version et, ça, je pense que ça peut être problématique.

Date de péremption des tests de dépistage

Le directeur régional de la santé publique demande à la population de bien vérifier la date de péremption avant d’utiliser un test de dépistage de la COVID-19. Il ajoute qu’il est toujours possible de s’en procurer gratuitement dans les centres de vaccination et de dépistage.

Les gens qui ont des doutes, ce n’est pas une mauvaise pratique, de se dépister. Donc, c’est possible d’en avoir gratuitement dans nos centres de vaccination et dans nos centres de dépistage.

