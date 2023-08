Les eaux de ruissellement contaminées par un important incendie dans l’ouest de Toronto ont pollué un ruisseau, tuant des poissons et des canards, a déclaré lundi le ministère ontarien de l’Environnement.

Vendredi, les pompiers ont combattu un incendie aux installations du distributeur de produits chimiques Brenntag. De l’huile à moteur a brûlé pendant plusieurs heures.

Des canards dans le ruisseau Mimico se sont retrouvés couverts d’une boue huileuse, selon le Toronto Wildlife Centre.

L’eau de ruissellement s’est retrouvée dans les ruisseaux Mimico et Humber, mais n’a pas atteint la rivière Humber et le lac Ontario, selon le ministère. Dans une déclaration écrite à CBC , il précise que cela ne devrait pas avoir de répercussions sur le système d'aqueduc municipal.

L'huile à moteur qui brûlait a produit une épaisse fumée noire. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne

Le ministère a prélevé des échantillons d’eau dans les deux ruisseaux touchés et des analyses sont en cours.

Les efforts de confinement et de nettoyage semblent parvenir à contenir les émulsions huileuses , écrit le ministère.

Nous continuons à recueillir des données sur les impacts environnementaux. Nous avons constaté que la faune est touchée; il y a notamment des poissons et des canards morts dans le ruisseau Mimico.

Des employés du ministère de l’Environnement, du service des eaux de la Ville de Toronto, de Brenntag Canada et d’une équipe de nettoyage embauchée par la compagnie pour contenir le déversement sont sur les lieux depuis vendredi.

Selon le ministère, ils ont érigé des barrages, installé des ballots de foin, utilisé des camions qui aspirent la boue huileuse et détourné les rejets, pour qu’ils n’atteignent pas les ruisseaux.

La Ville de Toronto a pour sa part affirmé qu’elle surveillait la situation 24 heures sur 24.

L'eau de ruissellement contaminée s'est retrouvée notamment dans le ruisseau Mimico, mais n'a pas atteint la rivière Humber et le lac Ontario, selon le ministère ontarien de l'Environnement. Photo : Avec l'autorisation du Toronto Wildlife Centre

De son côté, le Toronto Wildlife Centre [Centre de la faune de Toronto, traduction libre] a capturé 49 colverts du ruisseau Mimico depuis samedi. Vingt-cinq d’entre eux ont été nettoyés lundi pour enlever les résidus qui couvrent leur corps.

Le centre demande aux gens de le contacter s’ils voient des oiseaux qui semblent couverts d’une substance huileuse, se secouent, lissent excessivement leur plumage, se cachent sous les buissons ou évitent l’eau.

Dans une publication sur Facebook, il explique que les canards doivent d’abord être dans un état stable et subir un rinçage au charbon de bois pour se débarrasser des produits chimiques qu’ils ont ingérés. Quatre d’entre eux n’ont pas survécu, malgré les efforts pour en sauver le plus possible.

Avec les informations de Muriel Draaisma, de CBC