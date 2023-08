Donner une deuxième vie à des chaussures usagées

Les boutiques Homies donnent désormais la possibilité d’offrir une deuxième vie à des chaussures usagées. Les clients doivent apporter leur vieille paire en magasin et, en échange, ils recevront un rabais de dix dollars sur l’achat de nouveaux souliers.

Les espadrilles doivent toutefois être dans un bon état, comme l'explique le cofondateur d’Homies, Alexandre Gagnon.

J’en ai des chaussures, moi, que je regarde et qui ne me font plus envie, a-t-il indiqué en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. Je veux dire, elles sont encore portables, très portables. Donc, au staff meeting, on en a jasé de longues minutes pour définir ce qui l’était et ce qui ne l’était pas. C'est une histoire d’odeur, d’apparence.

L'initiative est née d'une collaboration avec l'organisme BC Agit de Chicoutimi, qui s’occupera de la redistribution de ces souliers. On était déjà associés avec BC Agit, a ajouté Alexandre Gagnon. On achetait pour eux des chaussures à bas prix et on leur vendait à aucun profit et eux, redistribuaient les chaussures.

Une idée de longue date

Selon le cofondateur de l’entreprise, l’idée de donner une deuxième vie à des items date de plusieurs années. On a toujours réfléchi à comment on serait capable de le faire, a-t-il raconté. Reprendre une planche, reprendre un manteau.

Ouvrir en mode plein écran Il est possible d'aller donner des chaussures aux boutiques Homies d'Alma et de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Alexandre Gagnon explique que les clients peuvent apporter un nombre illimité de vieilles chaussures en magasin, mais que le rabais de 10 dollars sur une nouvelle paire n’est toutefois pas cumulable. On a précisé que les chaussures ne devaient pas [nécessairement] venir de chez nous, mais que ce soit des marques qu’on vend déjà, juste pour ne pas acheter une paire de chaussures à cinq dollars chez Walmart, en solde dans un panier, et venir se faire donner un coupon de 10 dollars , a-t-il conclu.

Les gens ont jusqu'à la fin du mois de septembre pour apporter leurs vieilles chaussures dans les boutiques Homies de Chicoutimi et d’Alma.

Selon une entrevue de Frédéric Tremblay