Le Bureau du coroner de l'Ontario mènera une enquête sur la mort d'un élève-officier du Collège militaire royal (CMR), survenue à Kingston, en novembre dernier : une démarche qui sort de l’ordinaire.

Les proches d'Absar Chaudhry espèrent que cette décision leur permettra d'obtenir des réponses et d'éviter à une autre famille de vivre la même expérience.

Ils veulent poser des questions, avoir des explications et comprendre le climat, la culture, les pratiques et la supervision dans lesquels il évoluait les jours et les semaines précédant sa mort , soutient Michel Drapeau, l’avocat de la famille du défunt.

Pour eux, c'est presque un devoir de lui rendre justice.

Absar Chaudhry, alors âgé de 21 ans, a été retrouvée sans vie dans sa chambre du CMR .

Le coroner avait précédemment déclaré à la famille que le jeune homme était mort par suicide, mais M. Drapeau souligne que l'un des objectifs de l’enquête est justement de déterminer la cause du décès. C’est pourquoi il compte attendre la décision du jury avant de se prononcer.

Ouvrir en mode plein écran Michel Drapeau, l'avocat de la famille d'Absar Chaudhry, espère que l'enquête du coroner apportera du réconfort à ses clients. Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

Une procédure rare

L'avocat de la famille Chaudhry affirme que ses clients étaient mécontents de la commission d’enquête interne lancée par l'armée pour faire la lumière sur la mort d'Absar. Ces derniers souhaitaient qu’un organisme indépendant se penche sur l’affaire, c’est pourquoi ils ont sollicité l’aide du bureau du coroner.

Publicité

M. Drapeau explique qu’il s’agit d’une démarche inhabituelle, puisque l’armée est généralement le seul organisme à enquêter lorsqu’un militaire décède. Ce dernier ajoute qu’à sa connaissance, il y a un seul autre cas en Ontario où le bureau du coroner est intervenu.

Une enquête du coroner est obligatoire lorsqu’un incident mortel survient sur un lieu de travail, dans une prison, un hôpital ou un établissement psychiatrique. Dans le cas d’Absar Chaudhry, il s’agit d’une enquête discrétionnaire.

Sur son site web, le Bureau du coroner indique qu’il a le pouvoir de tenir une enquête discrétionnaire pour permettre au public d'avoir plus de détails sur les circonstances d’un décès, et pour qu’un jury formule des recommandations, afin d’éviter des situations semblables.

Ouvrir en mode plein écran L'armée affirme qu'elle collaborera à l'enquête. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

En moyenne, trois enquêtes discrétionnaires sont menées chaque année dans la province.

Publicité

Selon M. Drapeau, il y a des différences importantes entre une commission d'enquête, comme celle lancée par l’armée, et une enquête du coroner.

Dans l’armée, les procédures peuvent s’étendre sur des années, et elles ne permettent pas aux proches de contribuer à l’enquête. De plus, la famille du défunt doit déposer une demande d'accès à l'information pour obtenir une copie du rapport final.

En revanche, l'enquête du coroner permettra à la famille de se faire entendre et de contre-interroger des témoins.

L’armée collaborera à l’enquête

Dans une déclaration envoyée par courriel, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes affirment qu’ils coopéreront à l’enquête du coroner et qu’ils accueilleront favorablement tout examen supplémentaire qui aiderait à trouver les causes de la mort d’Asbar Chaudhry.

Ils ajoutent que l'armée est actuellement en train de dresser une liste de témoins et devrait commencer à les interroger dans les semaines à venir. Ils précisent toutefois qu'il est trop tôt pour dire quand l'enquête sera terminée.

Dans une déclaration envoyée séparément par un porte-parole du ministre de la Défense nationale, Bill Blair, ce dernier dit partager l'objectif de la famille de faire la lumière sur ce qui s'est passé et de déterminer comment des tragédies comme celle-ci peuvent être évitées .

On ajoute que le gouvernement s'est engagé à changer de manière significative la culture des collèges militaires du Canada.

Le CMR a fait l'objet de plusieurs critiques. Un rapport publié en 2022 par l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, remettait d'ailleurs en question la pertinence des académies militaires dans leur forme actuelle.

Les collèges militaires apparaissent comme des institutions d'une autre époque, avec un modèle de leadership dépassé et problématique , peut-on lire dans le rapport.

Quant à lui, M. Drapeau croit que la culture du CMR devrait être passée en revue, ne serait-ce que pour prévenir le décès d'un autre élève-officier .

Le Bureau du coroner en chef a confirmé la tenue d'une enquête, mais la date n'a pas encore été fixée.

Avec les informations de Dan Taekema, de CBC News