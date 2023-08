Un rapport attendu sur la révision de la politique 713 au Nouveau-Brunswick

Le défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock, va présenter mardi son rapport sur les changements apportés récemment à la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en milieu scolaire.

Une conférence de presse est prévue à Fredericton mardi avant-midi. Le rapport de M. Lamrock devrait comprendre des recommandations non contraignantes.

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a apporté plusieurs modifications à la politique 713 le 7 juin. La version révisée prévoit notamment que les élèves de moins de 16 ans ne peuvent plus utiliser un prénom ou un pronom autre que celui qui leur a été attribué à la naissance sans le consentement de leurs parents.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Éducation, Bill Hogan, a présenté le 7 juin les changements apportés à la politique 713. Photo : Radio-Canada

Une semaine plus tard, l’Assemblée législative a donné à M. Lamrock le mandat d’examiner les changements à la politique. Six députés conservateurs, qui s'étaient prononcés publiquement contre leur parti dans ce dossier, ont voté pour cette motion.

Kelly Lamrock a expliqué qu’il ferait ce travail en tenant compte des droits de la personne, de la Charte des droits et libertés, de traités internationaux, de tout commentaire du public néo-brunswickois soumis par écrit, et en consultant des juristes, des experts en développement de l’enfance, des parents d’élèves LGBT+ , des élèves et des diplômés.

Protéger les droits des parents

Le ministre Bill Hogan a expliqué que le changement sur la question du pronom et du prénom a pour but de protéger le droit des parents de savoir ce que font leurs enfants.

Des parents se sont réjouis du changement, mais diverses associations, des éducateurs, d’autres intervenants et d’autres parents l’ont dénoncé.

Quatre des sept conseils d’éducation de district de la province ont décidé de faire barrage à cette révision en adoptant leurs propres règles, mais le ministre Hogan a récemment déclaré que c'est la politique 713 qui prime.

Quant aux autres changements apportés à la politique 713, le ministre Hogan a ajouté des exigences minimales pour des vestiaires universels et il a supprimé toute référence à l’identité de genre dans la section portant sur les activités parascolaires.