Alors que la rentrée scolaire est à nos portes, un défi de taille attend le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) : plusieurs postes sont toujours à pourvoir dans l'ensemble de ses écoles.

En ce moment, ce sont une trentaine d'enseignants qui sont toujours recherchés. Selon le directeur du secrétariat général et des communications, Donald Landry, le manque d'enseignants se fait particulièrement sentir dans certaines classes.

On a surtout des défis pour les classes d’accueil. En raison du phénomène d’immigration, il nous manque une dizaine d’enseignants au secondaire pour des postes à temps plein. Au primaire, il nous manque des spécialistes en anglais et en musique.

On aimerait avoir à la rentrée tous nos enseignants, mais à l'heure où on se parle, c'est certain qu'il manque des ressources.