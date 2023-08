Dix-sept personnes ont été transportées à l’hôpital pour des blessures mineures à la suite d’une confrontation survenue au camp Val Notre-Dame à Hérouxville lundi soir, indique la Sûreté du Québec (SQ).

L’incident est survenu vers 19 h. Deux groupes se seraient affrontés. Des personnes ont été incommodées par un gaz qui, selon toute vraisemblance, s'apparenterait à du poivre de cayenne , a déclaré la sergente Audrey-Anne Bilodeau.

Cinq suspects, dont quatre personnes majeures et un mineur, ont pris la fuite, mais ont rapidement été interceptés puis arrêtés par les policiers.

Ces individus, tous originaires de Montréal, ont été libérés en attendant la suite des procédures. La Sûreté du Québec soupçonne que ce soient eux qui aient aspergé l’autre groupe de ce qui ressemble à du poivre de cayenne.

Ça semble être un conflit au niveau peut-être de la location des chalets. Maintenant, ça fait beaucoup de gens à rencontrer. Pour les enquêteurs, la priorité, c'était d'apporter des soins à ces dix-sept personnes, donc quand elles seront dans un meilleur état, j'imagine qu'elles seront toutes rencontrées et pourront très certainement nous en dire un peu plus sur la raison pour laquelle ces deux groupes-là sont entrés en altercation , explique Audrey-Anne Bilodeau.

Les 17 personnes, autant des adultes que des mineurs, ont été transportées au centre hospitalier pour des incommodations, principalement respiratoires , indique la sergente Audrey-Anne Bilodeau. On ne craint pas pour leur vie. Mardi matin, elle affirmait que certaines personnes pourraient déjà avoir quitté l’hôpital.

C'est quand même un triste événement, on est à la fin des vacances et tout ça; on espère avoir du plaisir en famille et finalement, on se retrouve tous à l'hôpital , résume la sergente de la SQ Audrey-Anne Bilodeau.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin