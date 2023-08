Le refuge pour sans-abri qui dérangeait près du Palais des congrès va fermer

Des voisins du Palais des congrès poussent un soupir de soulagement après avoir appris que le refuge pour sans-abri du quartier chinois va fermer ses portes le 31 octobre. Le mois dernier, dans un reportage de Radio-Canada des résidents, des commerçants et des sans-abri habitués des lieux dénonçaient les nuisances et le manque de sécurité dans le secteur.

Le refuge de 65 lits avait ouvert durant la pandémie dans l'ancien YMCA du Complexe Guy-Favreau. Depuis, les plaintes se sont multipliées. Certains itinérants et toxicomanes devenus habitués des abords du refuge criaient sous les fenêtres, de jour comme de nuit; il y avait de la vente de drogue, des vols, des bagarres...

Fin juillet, l'Association chinoise de Montréal et des commerçants avaient convoqué les médias pour partager leurs préoccupations.

Selon la coordinatrice de la Table ronde du quartier chinois, May Chiu, interrogée par CBC, les habitants sont soulagés de la fermeture du refuge et comptent les minutes jusqu'au 31 octobre.

Ouvrir en mode plein écran Les itinérants qui n'ont pas trouvé une place en refuge ont l'habitude de passer la nuit sur l'esplanade du Palais des congrès. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Une réunion tendue

L'annonce de la fermeture prochaine s'est faite la semaine dernière, lors d'une réunion avec des résidents et des commerçants qualifiée de tendue par May Chiu, ainsi que par Jimmy Khaled, un résident qui s'était confié à Radio-Canada.

Selon M. Khaled, la responsable des communications de la Ville a sorti de son sac cette nouvelle, à la fin de la rencontre . Il pense que la pression médiatique a sûrement servi .

Ouvrir en mode plein écran Jimmy Khaled et Marie-Josée Leblanc, des locataires inquiets pour leur sécurité, même dans le hall de leur immeuble, au nord du Palais des congrès. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le refuge sera déplacé

Dans une déclaration transmise à CBC, le bureau de la mairesse Valérie Plante a annoncé que le refuge sera déplacé en raison de travaux importants prévus par le propriétaire de l'immeuble .

La Ville s'engage à travailler avec ses partenaires pour trouver un site alternatif afin d'éviter toute perturbation des services aux personnes vulnérables dans la région .

Nous poursuivons les discussions avec chaque partenaire afin d'améliorer nos actions pour réduire le sentiment d'insécurité, aider les personnes les plus vulnérables et faire face aux crises

Trois crises simultanées frappent Montréal, comme de nombreuses villes en Amérique du Nord : la crise du logement, la maladie mentale et la consommation de nouvelles drogues de mauvaise qualité qui génèrent beaucoup de surdoses.