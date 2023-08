Le feu pourrait atteindre Fort Smith lundi soir, selon Parcs Canada

Les responsables du Service des incendies indiquent que les premiers répondants se sont retirés de Fort Smith, aux Territoires du Nord-Ouest, pour être déplacés vers un lieu plus sécuritaire. Parcs Canada prédit que le feu pourrait atteindre la communauté dès 20 h lundi soir, heure locale.

La communauté est sous un ordre d’évacuation depuis dimanche, et les autorités indiquent que les 48 prochaines heures pourraient donner lieu à une activité extrême du brasier en raison de la météo et des conditions du combustible. Cela veut dire que l’incendie pourrait se rapprocher de Fort Smith et de Fort Fitzgerald, en Alberta.

Il y a eu d’importants impacts sur le système électrique de la région et sur la capacité à traiter l’eau potable; maintenir les lignes de communication et les services de soins de santé ne sont plus possibles. C’est donc difficile pour les premiers répondants de faire leur travail en toute sécurité , indique un communiqué des Services des incendies.

Les premiers répondants sur place incluent du personnel et des contractuels de Parcs Canada, du Service des incendies de l’Alberta, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de la Ville de Fort Smith.

Un petit contingent de personnel de ressources demeurera dans la région à Fort Chipewyan et à Salt Mountain afin de travailler sur les opérations de brûlage et la protection des structures.

Aucun état d’urgence, affirme le ministre Thompson

Le ministre de l’Environnement du territoire, Shane Thompson, assure que les T.N.-O. n’ont pas besoin de déclarer l’état d’urgence en raison des feux de forêt à ce point-ci, et ce, malgré le fait que les différents brasiers menacent une grande partie du sud du territoire et forcent l’évacuation de plusieurs communautés.

Le ministre souligne que, jusqu’ici, le territoire a eu les ressources nécessaires pour gérer la situation. À ce point-ci, un état d’urgence ne ferait pas grand-chose, outre causer du stress.

Lundi, le gouvernement territorial a indiqué que 124 soldats des Forces armées canadiennes seront déployés afin d’aider notamment le nettoyage sur le terrain, ce qui permettra aux pompiers de se concentrer sur la lutte contre les incendies.

Avec les informations de Luke Carroll