Une mission sur le Saguenay pour détecter l’apparition ou la disparition d’espèces

Une mission de recherche s’est déroulée sur le fjord du Saguenay au début du mois de juillet pour étudier si de nouvelles espèces marines sont apparues ou si d’autres ont plutôt disparu.

C’est le navire Coriolis II, de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER), qui a remonté la rivière presque jusqu’à Chicoutimi.

On y est restés trois jours pleins. En fait, on est allé de Tadoussac jusqu'à quasiment chicoutimi. On s'est arrêté au port de Grande-Anse, on est allé dans la baie des Ha! Ha! et puis après, on est ressorti , a expliqué lors de l'émission Place publique Juliette Ricaud, doctorante en biologie et écologie marine à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Cette incursion dans le fjord s’inscrivait dans le cadre de la mission PLAINE 2023 du Réseau Québec maritime, qui comprenait plusieurs activités scientifiques sur le fleuve Saint-Laurent, jusque dans le golfe.

Le Coriolis II a remonté le Saguenay en juillet. (Archives) Photo : Peter Galbraith

Sur le Saguenay, le but était de récolter de minuscules organismes.

En fait, les principales manipulations qu'on a pu faire, ç'a été de faire des filets à plancton, donc des filets avec une très très très petite maille pour récolter du zooplancton de différentes tailles. C'est vraiment la partie animale du plancton et après aussi un peu de phytoplanctons, la partie végétale du plancton. En fait, ça va être pour identifier un peu quelles espèces on retrouve le long du fjord, à quelle profondeur , a poursuivi l’étudiante.

Ce recensement permettra de voir si des impacts peuvent être ressentis chez les espèces plus grandes qui s’en nourrissent.

Plusieurs missions scientifiques sont menées sur le Coriolis II. Photo : Gracieuseté

Des relevés ont aussi été faits sur différents paramètres des eaux de la rivière qui peut atteindre jusqu'à 250 mètres, en plus d’être à la fois salée et douce.

Selon Juliette Ricaud, il n’y a pas que l’industrie maritime qui peut être pointée du doigt pour introduire de nouvelles espèces, notamment celles qui pourraient se coller à la coque ou encore se glisser dans l'eau de ballast.