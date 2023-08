Des produits des Délices du Lac-Saint-Jean offerts dans 23 crèmeries partout au Québec

Grâce à une entente avec un géant de la restauration, cinq produits à base de bleuets sauvages préparés par Délice du Lac-Saint-Jean sont offerts dans les 23 succursales de La Crémière au Québec.

Cette crèmerie est la propriété du Groupe MTY, qui possède au Canada entre autres les bannières Bâton Rouge, Casa Grecque, Mikes, Scores et Valentine.

En plus d’une crème glacée dure aux bleuets disponible dans le comptoir régulier de saveurs, quatre desserts identifiés Délices du Lac-Saint-Jean sont disponibles. Il s’agit d’une barbotine, d’une coupe glacée, d’un tourbillon et d’un smoothie aux bleuets.

Selon Émilie Gaudreault, copropriétaire de l’entreprise régionale basée à Albanel, les produits aux bleuets se vendent très bien cet été.

Publicité

On suit les ventes dans les marchés, puis je dirais qu'il y a un bel engouement dans tout ce qui est Gatineau, dans le sud du Québec, aussi Québec et Montréal. Les consommateurs, ils sont prêts à ça. Ils ont envie de goûter de la vraie saveur. Avec tout ce qui s'est passé [...], on s'est quand même beaucoup aiguisé le palais. Je trouve que le consommateur, il s'est affiné énormément, puis il reconnaît bien la différence , a expliqué Émilie Gaudreault en entrevue lors de l’émission Place publique lundi.

De la recherche

La collaboration est prévue pour s’étaler 12 mois par année, avec un ajustement possible de ce qui est offert.

On est arrivé à développer quatre produits avec une stabilité, parce que ça aussi c'est important de le reconnaître. Quand on fait de la transformation artisanale, des fois la stabilité d'un produit n'est pas nécessairement au rendez-vous, mais là, avec les équipements qu'on a acquis pour pouvoir faire la transformation au niveau des HRI (hôtellerie, restauration, institutions), on est arrivé à quelque chose de vraiment chouette. Les bars laitiers qui ont transformé le produit pendant l'été étaient vraiment contents , a poursuivi la femme d’affaires.

Selon Émilie Gaudreault, ce sont trois années de recherche et de développement qui ont permis d’arriver à ce résultat.

Une famille de producteurs

L’ajout de ce contrat n’a pas représenté un enjeu pour l’acquisition de bleuets additionnels.

Chez Délices du Lac-Saint-Jean, on est une famille de producteurs de bleuets sauvages, puis on fait partie d'un regroupement d'affaires qui s'appelle Congélerie Héritier à Normandin. Donc on a une usine de congélation dans laquelle on est partenaire stratégique puis on est capable de boucler nos volumes de fruits , a-t-elle poursuivi, chiffrant la production annuelle familiale à un million de livres.

Ouvrir en mode plein écran L'entreprise produit annuellement un million de livres de bleuets. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L’entreprise qui offre déjà plusieurs produits, comme des gelées et des tartes aux bleuets, a joint les rangs des économusées plus tôt cette année et poursuit sa croissance.