Des refuges débordés par un flux ininterrompu d’animaux de compagnie abandonnés

De nombreux refuges albertains pour animaux de compagnie se disent au bord de la rupture, à cause d’un flux quasi ininterrompu d’animaux non désirés, que certains propriétaires viennent abandonner devant leurs portes.

L'organisme Saving Grace Animal Society accueille et prodigue des soins animaliers à travers la province. Actuellement, son personnel reçoit jusqu'à 15 appels par jour de personnes cherchant à se débarrasser de leur animal de compagnie.

La directrice de l’organisme, Erin Deems, explique que son centre est tellement débordé qu’il a dû refuser des centaines d'animaux. Cela n’empêche pas certains propriétaires de se débarrasser de leur animal de compagnie devant la porte du refuge.

Amanda Annetts, bénévole chez Second Chance Animal Rescue Society à Morinville, au nord d’Edmonton, affirme également que son téléphone n’arrête pas de sonner. Le refuge a pris en charge plus de 500 animaux, soit plus du double de sa capacité habituelle.

Des cages supplémentaires ont été ajoutées dans les espaces communs, mais le problème reste aigu. La crise en Alberta est si grave en ce moment que tous les refuges demandent de l'aide , souligne-t-elle.

Le personnel du refuge pour animaux Saving Grace Animal Society reçoit jusqu'à 15 appels par jour de personnes cherchant à se débarrasser de leur animal de compagnie.

Quand prendre soin de son animal coûte trop cher

Beaucoup de résidents ont adopté un animal de compagnie durant la pandémie de COVID-19, notamment pour atténuer les effets de la solitude provoquée par les règles de distanciation sociale alors en vigueur. Selon des gestionnaires de refuges pour animaux, l’augmentation du coût de la vie explique en partie la hausse du nombre d’animaux abandonnés.

Cela peut être très coûteux d’avoir un animal de compagnie [surtout en ces temps où] des gens ont de la difficulté à joindre les deux bouts , souligne Brenda Leonard, coordinatrice du programme de collectes de fonds pour le refuge Second Chance Animal Rescue Society.

Brenda Leonard, coordinatrice du programme de collectes de fonds pour le refuge Second Chance Animal Rescue Society à Morinville, au nord d'Edmonton.

En plus de la nourriture, les propriétaires doivent débourser de l’argent pour des visites chez un vétérinaire pour, par exemple, faire stériliser leur animal de compagnie. Le coût peut aller jusqu’à 300 dollars.

À cet égard, l’organisme Human Society, à Edmonton, offre des services de stérilisation au rabais pour des propriétaires qui n’ont pas les moyens, en plus de mettre à leur disposition une banque alimentaire pour leurs animaux.

L'objectif de l'organisme est d’aider des propriétaires à garder leurs animaux de compagnie, car chaque animal qui ne se retrouve pas en refuge est plus heureux, explique Liza Sunley, directrice générale. De plus, cela permet à la Human Society d'accueillir des animaux nécessitant des soins urgents.

Avec les informations de Emmanuel Prince-Thauvette, Camille Pauvarel, Emily Fitzpatrick et Wallis Snowdon