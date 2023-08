Une rentrée scolaire sous le signe des négociations en Ontario

Les enseignants de l’Ontario sont sur le point d'entamer une deuxième année scolaire sans contrat de travail.

Les principaux syndicats d’enseignants de la province n’ont toujours pas signé d’entente pour le renouvellement des conventions collectives, échues depuis le 31 août 2022.

La situation est telle que le syndicat des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, qui représente 83 000 employés, a décidé de tenir un vote de grève de la mi-septembre à la mi-octobre.

Les enseignants de l’élémentaire de l’Ontario ne sont pas les seuls à déplorer un manque d’avancées dans les négociations avec le gouvernement de l’Ontario.

L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) affirme elle aussi être loin d’une entente, et juge inacceptable que ses membres débutent l’année scolaire sans contrat de travail.

Dans une réponse écrite fournie lundi, la présidente de l’ AEFO , Anne Vinet-Roy, qualifie au passage d’ inacceptable le fait que les travailleuses et les travailleurs de l’éducation n’aient pas été consultés dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

Anne Vinet-Roy est présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Mme Vinet déplore du même souffle que le nouveau curriculum ait été lancé à la toute fin de l’année scolaire, et non de manière progressive, comme le syndicat l’avait suggéré.

L’enseignement de l’écriture cursive est un exemple de l’ampleur des changements annoncés avec cette loi qui auront un impact majeur sur le personnel enseignant déjà surchargé de travail. Sans la planification à l’avance de formations et de ressources, nos membres peuvent seulement faire du mieux qu’ils peuvent avec ce qu’elles et ils ont. Ni le gouvernement et ni l'employeur ne peuvent s'attendre à plus , illustre Mme Vinet.

L’ AEFO reconnaît toutefois que les canaux de discussions demeurent ouverts, à la veille de la rentrée et rapporte avoir rencontré le gouvernement et le Conseil des associations d’employeurs (CAE) les 10 et 11 juillet dans le but de poursuivre la négociation pour le renouvellement de la convention collective du personnel enseignant et suppléant.

Trois autres rencontres sont prévues les 30 et 31 août ainsi que le 1er septembre, afin de trouver une entente.

Nous continuons de miser sur des négociations axées sur le respect des intérêts mutuels pour obtenir la meilleure entente possible pour nos membres qui soit juste et équitable, qui protège leurs acquis et leurs droits et qui améliorent leurs conditions de travail afin d’offrir une éducation de haute qualité aux élèves , poursuit Anne Vinet-Roy.

Pas d'entente avant la rentrée

De son côté, la Fédération des enseignants du secondaire de l’Ontario (Ontario Secondary School Teachers' Federation) ne s’attend pas non plus à une entente avant la rentrée scolaire.

Nous ne voyons toujours pas d’engagement à conclure [et] de nouvelles ententes pour nos membres avant la rentrée, en septembre , a indiqué le syndicat dans une réponse écrite, lundi.

Le syndicat, qui représente environ 60 000 membres, dont 40 000 enseignants, déplore le peu de rencontres de négociation tenues au cours des derniers mois.

Depuis maintenant 13 mois, nous négocions de bonne foi avec le gouvernement Ford afin d’obtenir une convention juste pour nos membres. Malheureusement, ce gouvernement ne nous a consacré qu’environ 25 dates pour chacune de nos tables de négociations respectives, pour les travailleuses et travailleurs en éducation et pour le personnel enseignant/personnel enseignant suppléant.

Nous sommes engagés à faire tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que nos membres obtiennent la meilleure entente possible et que les élèves de l’Ontario reçoivent l’éducation publique de qualité qu’ils méritent.

La Fédération n’a pas de mandat de grève en poche, mais l’option est toujours sur la table, a indiqué le syndicat.

Pour sa part, l'Association des enseignants catholiques de l'Ontario prévient que si le gouvernement ne fait pas davantage d'efforts pour négocier, il pourrait y avoir des répercussions sur l'année scolaire.

En 2020, ces quatre principaux syndicats avaient déclenché une grève, ce qui avait privé de classe des milliers d'élèves.

Le gouvernement de l’Ontario réagit

Une porte-parole, Grace Lee, du bureau du ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, réagit en rappelant que le gouvernement de l’Ontario a négocié de bonne foi au cours de l'année écoulée, à 170 reprises, avec les syndicats du secteur de l'éducation .

Notre objectif est de parvenir à un accord qui permette de garder les enfants en classe, d'assurer la stabilité des parents et de traiter les éducateurs de manière équitable.

Alors que les syndicats d'enseignants ont réduit leur disponibilité au cours des deux derniers étés, nous restons disponibles tous les jours pour négocier un accord qui maintienne les élèves en classe et améliore leurs résultats , ajoute Mme Lee.

Le bureau de M. Lecce dit avoir remarqué une réduction de la disponibilité des enseignants . Dans le passé, plus de 10 jours étaient offerts par mois, alors qu'en juillet et août, la plupart des syndicats d'enseignants ne nous ont accordé que 4 jours par mois (à l'exception de l' OECTA ) , informe Mme Lee.

Avec les informations de Rosalie Sinclair