Moisson Montréal se réjouit du succès de sa campagne estivale « La faim des vacances », qui a permis la distribution de 187 700 collations à près de 3500 enfants dans une vingtaine de camps de jour de la métropole. Malgré le contexte économique difficile, la campagne a dépassé les attentes.

Invitée à l'émission 15.18, Chantal Vézina, la directrice générale de Moisson Montréal, a expliqué que l’organisme de bienfaisance visait au départ la distribution de collations pendant 10 jours. La distribution a finalement pu s'étendre sur 15 jours grâce à la participation des entreprises partenaires et du grand public .

Depuis 2016, l’organisme de bienfaisance s’occupe de récolter des dons pendant l’été, une période durant laquelle de nombreux enfants se retrouvent sans les ressources du réseau scolaire en matière d'aide alimentaire.

On avait le souci de se dire que, pendant l’été, les enfants n’ont pas ce soutien-là. Ça devient la responsabilité des parents d’assumer tous les repas, les collations dans les camps de jour, à la maison et tout. Il fallait trouver une façon de les accompagner.

Augmenter le soutien

L’organisme de bienfaisance a pris la décision, cette année, d’acheter des collations pour bonifier les dons et apporter un soutien plus considérable étant donné tout ce qu’on vit sur le plan économique .

Moisson Montréal s'approvisionne auprès de plus de 344 fournisseurs agroalimentaires. Il récupère gratuitement des dons de nourriture et des produits essentiels tout au long de l'année et les distribue à des organismes communautaires de l'île de Montréal. Environ 36 % de ses bénéficiaires sont des enfants.

Ouvrir en mode plein écran Des bénévoles de Moisson Montréal aident à trier les dons alimentaires. Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

Moisson Montréal se finance essentiellement grâce à la philanthropie même s'il reçoit l’appui des gouvernements d'Ottawa et de Québec pour certaines mesures , précise Chantal Vézina.

Publicité

Malgré une demande en croissance, elle dit pouvoir compter sur des donateurs fidèles et des gens qui sont de plus en plus sensibilisés à la cause de l’insécurité alimentaire . Aujourd'hui, chacun sait qu’il pourrait être affecté , a-t-elle commenté.

La « moisson de Noël » est lancée

Moisson Montréal est surtout connu pour sa campagne « Moisson de Noël », qui mobilise les entreprises et le grand public à l’approche des Fêtes. Cette année, Chantal Vézina lance l’appel aux dons dès maintenant, car elle s’attend à une forte demande et à un automne difficile .